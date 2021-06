Juve, il francese manda in tilt i tifosi

Centrocampo da controllare. La Juventus non ha ancora dato il via alla sua campagna di calciomercato. L’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri accolto con grande entusiasmo dai tifosi che ora però vogliono anche un rinnovato impegno del club nella costruzione della squadra a partire dal centrocampo, molto spesso in discussione nella scorsa stagione.

La posizione di Rabiot

La gara contro la Svizzera ha messo in evidenza un nuovo lato di Adrien Rabiot. Il centrocampista della Francia si è dovuto disimpegnare in un ruolo piuttosto inedito, quello di terzino sinistro, alternando cose buone ad altre decisamente meno. Il giocatore ha avuto un andamento altalenante in maglia bianconera dove ha mostrato lampi di talento alternato a prestazioni sottotono. E il suo futuro resta in bilico.

La decisione è di Allegri

Ad aprire la discussione sul futuro del calciatore è il giornalista e tifoso della Juve, Luca Momblano che su Twitter scrive: “Rabiot non è un incedibile né un intoccabile. Tra gli attuali centrocampisti della Juve, in chiave calcio europeo, è però quello con lo standing maggiore. Ma è anche il meno lavorabile agli occhi di Allegri, attualmente terzo ingaggio più elevato della rosa”.

Tifosi divisi sui social

Il nome di Rabiot è uno di quelli che nel corso degli ultimi due anni ha maggiormente diviso la tifoseria bianconera, tra quelli che individuano in lui un giocatore dal quale ripartire e chi sul fronte opposto ne chiede la cessione. “Probabilmente il miglior centrocampista che abbiamo”, commenta Amedeo. Anche Chris si schiera con il francese: “Se discutiamo Rabiot è finita. In Europa ci vuole gente così, altrimenti fai figuracce. Non credo che Allegri sarebbe così fesso da non sapere come usarlo, altrimenti il calcio è finito. Anzi, se prendiamo Pogba, poi fanno coppia”.

Sul fronte opposto ci sono quelli che ne chiedono la cessione: “Fino a quando avremo in rosa giocatori come Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Demiral non vinceremo più lo scudetto. La Champions nemmeno la nomino”. Anche Manfredi spera nella cessione: “Speriamo che qualcuno ci caschi. E’ un pippone”. Comune il pensiero di Andrea: “Secondo me Allegri al terzo allenamento lo calcio. Considerando che adorava Mandzukic e che Rabiot è l’opposto a livello di impegno e grinta, credo che se potrà lo farà andare via”.

