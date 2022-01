Juve, trovato il sostituto di Arthur: era nel mirino di Napoli e Roma

20-01-2022 10:18

La Juventus è pronta a rompere gli indugi. La società bianconera è quella rimasta ancora senza colpi in questa finestra di mercato. Sebbene la volontà è quella di migliorare la squadra a disposizione di Allegri, le indicazioni del club sono state molto chiare: prima le cessioni, poi l’arrivo di nuovi giocatori.

Juventus: giocatori in lista di sbarco

Cherubini però sta avendo molte difficoltà a far spazio ai nuovi arrivi. Allegri non vuole che venga ceduto nessuno dei giocatori che utilizza con maggiore regolarità e a cambiare le cose è arrivato anche l’infortunio di Federico Chiesa, che ha messo in “attesa” tutti i movimenti per l’attacco. Anche il centrocampo rischia di non essere modificato visto che i bianconeri non sono riusciti a trovare degli acquirenti per Rabiot e Ramsey.

Arthur promesso all’Arsenal

Nel frattempo continua il pressing dell’Arsenal per il brasiliano Arthur. Il giocatore ex Barcellona non sempre è riuscito a trovare spazio nella squadra di Massimiliano Allegri, le sue caratteristiche tecniche sembrano sposarsi poco con le idee del tecnico, e lo stesso giocatore avrebbe manifestato la sua intenzione di provare un’altra avventura magari proprio in Premier League. La Juve però fino a questo momento ha sempre fatto muro, chiarendo ai Gunners che il giocatore non si sarebbe mosso prima di aver trovato un sostituto.

Juve: il nome per il centrocampo è Zakaria

Nelle ultime ore però il club bianconero ha deciso di rompere questa situazione di stallo e si è lanciata con decisione su Zakaria. Il centrocampista svizzero del Borussia M’Gladbach sembra avere tutte le caratteristiche richiesta da Allegri. E ora anche i tifosi spingono per riuscire a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile anche se il centrocampista svizzero non ha consensi unanimi: “Ho dei dubbi su Zakaria, centrocampista che non segna e non mette assist. Facile al cartellino, sarebbe un altro giocatore fisico. Esplosivo nel ripartire ma in fase di possesso non sa muovere il pallone. Ci manca qualità in mezzo al campo e mollare Arthur per lui sembra una fesseria”.

Anche Silvia non sembra apprezzare la soluzione: “Tanto valeva tenersi Arthur. Zakaria non l’ho visto giocare molte volte ma quelle poche volte non mi è parso nulla di che”. Di tutt’altra idea invece Shinj: “Un centrocampo Rovella, Zakaria, Locatelli, McKennie non so se lo cambierei con qualcuno della serie A, sono sincero”. Mentre Mattia scrive: “Per me Zakaria è un grandissimo sì ma a fargli spazio non deve essere Arthur. Nel centrocampo della Juventus ci sono tanti altri che devono sparire prima di Arthur”.

