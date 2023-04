Juventus, Allegri “abbraccia” la pressione e rivela il faccia a faccia con Paredes

La Juventus si prepara a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Allegri abbraccia la pressione del momento e rivela il faccia a faccia con Paredes

12-04-2023 14:54

La Juventus si lancia alla conquista dell’Europa League. Dopo la sconfitta nel match di campionato contro la Lazio, i bianconeri vanno subito a caccia delle reazione giusta in ambito continentale a cominciare dalla gara d’andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Un doppio confronto che potrebbe aprire ai bianconeri le porte di un finale di stagione davvero ricco di soddisfazioni.

Juventus, Allegri si schiera in difesa di Vlahovic

Per la sfida contro la formazione portoghese, Allegri dovrebbe avere a disposizione quasi tutti gli effettivi ad eccezione di De Sciglio che invece dovrebbe recuperare per la sfida con il Sassuolo. Ci sarà anche Dusan Vlahovic nonostante un problema alla caviglia destra. L’attaccante serbo è finito anche negli ultimi giorni al centro della critica per le sue prestazioni ma Allegri nella conferenza pre-partita difende il giocatore.

Anche Ronaldo ha ricevuto delle critiche. Vlahovic ritroverà il gol ma questi sono passaggi della carriera. Lui deve solo pensare a rimanere sereno. Non dimentichiamo che lo scorso anno Rabiot qualcuno non lo voleva vedere più in campo. Dusan è molto bravo ma sta attraversando un momento in cui non fa gol.

Juventus, Allegri minimizza dopo il confronto con Paredes

Tanta tensione nei giorni scorsi in casa bianconera dopo che Paredes ha lasciato l’allenamento bianconero in polemica con Allegri dopo lo scarso impiego nell’ultimo periodo. In conferenza stampa il tecnico toscano spiega cosa è avvenuto e difende le sue scelte.

C’è stato un confronto idee perché Paredes in questo periodo ha giocato meno. E’ normale che ci sia un po’ di frustrazione per questo ma io faccio le mie scelte in funzione di quello che è utile per la squadra e tutti devono sentirsi parte del gruppo. Sono contento però della sua reazione, vuol dire che ci tiene.

Allegri: “Alla Juventus c’è sempre pressione”

Saranno due mesi fondamentali per la Juventus, in campo e fuori. Il primo passo arriva proprio con la sfida allo Sporting Lisbona che potrebbe aprire le porte verso la semifinale con la possibilità di dare l’assalto all’Europa League, ma l’attenzione è concentrata anche sul campionato ed ovviamente al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla penalizzazione. Allegri sembra abbracciare senza difficoltà queste sfide come rivela nel corso della conferenza.

Alla Juventus c’è sempre pressione. Ora abbiamo due mesi importanti ma bisogna fare un passettino alla volta, la squadra è solida sulle notizie che arrivano e non arrivano. Ma da questa esperienza siamo usciti tutti rafforzati. Sul campo i ragazzi si sono dimostrati come la seconda forza del campionato e questo deve essere chiaro a tutti.

Juventus-Sporting, le parole da leader di Danilo

La Juventus farà affidamento ancora una volta sulla leadership tecnica e mentale di Danilo. Il calciatore brasiliano, che ha da poco rinnovato il suo contratto con i bianconeri, ha dimostrato di essere un pilastro della formazione bianconera e in conferenza stampa le sue parole sono da leader della squadra.