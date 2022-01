Juventus, Allegri e il litigio con Sozza: il tecnico rischia la squalifica

07-01-2022 20:56

Massimiliano Allegri rischia di non andare in panchina nella gara di domenica 9 gennaio tra la Juventus e la Roma. Il tecnico bianconero potrebbe infatti essere sanzionato con una squalifica.

Come riferisce ‘Il Tempo’, l’allenatore ha avuto un’accesa lite con l’arbitro Sozza al termine di Juventus-Napoli, per via di alcune decisioni che non lo hanno convinto.

La lite è stata riportata nei referti del direttore di gara al termine della partita. Atteso il responso del Giudice Sportivo, che potrebbe dunque fermare per un turno di stop l’allenatore bianconero.

OMNISPORT