Juventus, Allegri fa chiarezza sul veto su Giuntoli e sul suo futuro

Il tecnico bianconero ribadisce di essere un'aziendalista e sottolinea come sul campo abbia fatto meglio dell'anno scorso

27-05-2023 14:22

Alla classifica sul campo sembra interessato solo lui ormai. Max Allegri continua a vivere la sua vita parallela, mentre attorno alla Juventus succede di tutto: dalla penalizzazione di 10 punti allo spettro del secondo filone d’inchiesta, dall’ipotesi patteggiamento alla mannaia dell’Uefa con sullo sfondo il ricatto implicito legato alla rinuncia alla Superlega. E mentre le voci su un possibile divorzio del tecnico bianconero con il club non cessano diventa dura pensare alle due partite che rimangono. Domani c’è il Milan e per Allegri è l’ultima chance di conquistare una vittoria importante in uno scontro diretto.

Juventus, Allegri sogna ancora l’Europa

Si presenta come al solito sorridente Allegri in sala stampa, cancellare la vergogna di Empoli è il primo obiettivo. Il tecnico racconta l’ultima travagliata settimana: “E’ stata una settimana difficile, la delusione di Siviglia e la sconfitta di Empoli ci hanno amareggiato. A Empoli non abbiamo avuto la freddezza e la lucidità di capire che vincendo blindavamo uno dei primi 4 posti sul campo e lasciavamo aperta la porta per l’Europa anche con la penalizzazione, ora ci riproviamo, mancano due partite, domani con lo stadio pieno contro il Milan deve essere una bella serata. Dobbiamo consolidare la classifica, quella che sul campo dice che abbiamo 69 punti e quella che ci dà ancora speranze per andare in Europa. E’ stata una stagione difficile con alti e bassi di cui far tesoro in futuro”.

Juventus, Allegri smentisce di aver messo veti su Giuntoli

Stando alle voci potrebbe essere la sua ultima panchina a Torino ma il tecnico svicola: “E’ l’ultima di questa stagione, la matematica non ci condanna ancora per l’Europa”. Arriva anche la domanda sul ds Giuntoli e sui contrasti che ci sarebbero stati con Calvo in merito a questa scelta: “Con la società siamo in linea su tutto, non ho mai avuto poteri particolari, certe scelte toccano alla società e non ho mai messo né bocca né veto. Io sono aziendalista e con tutti quelli che vengono messi a disposizione dal club io collaboro”.

Juventus, Allegri assicura che non è cambiato niente con la società

Saranno decisivi anche per il futuro di Allegri questi 180? “Parliamo del presente, cioè del Milan, certo arrivare in Europa con -10 di penalizzazione sarebbe un’impresa. Nel rapporto con la società per quanto mi riguarda non è cambiato niente, ho parlato con la proprietà 4 giorni fa, l’ingegnere ha voluto darci il suo sostegno, ha avuto parole che ci faranno del bene. Io ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine per far sì che la Juve torni a competere per lo scudetto l’anno prossimo, ma tutto verrà pianificato dopo il 5 giugno. Di futuro parleremo solo a campionato finito, già abbiamo avuto troppe distrazioni in questi mesi, tra dimissioni Cda, sentenze e controsentenze. Al momento la Juve ha una classifica migliore dell’anno scorso dopo tantissimi problemi e tanti infortuni pesanti, non sono alibi ma al momento la stagione della Juve è migliore rispetto a un anno fa, siamo arrivati in semifinale di Europa League e di Coppa Italia”.

Juventus, Allegri lascia in forse Vlahovic

Far assorbire il colpo ai giocatori non è stato facile e domani potrebbe essere l’ultima a Torino per molti giocatori: “Non si sa cosa accadrà l’anno prossimo, dovremo essere bravi domani. I punti interrogativi sono Vlahovic e Alex Sandro che non stanno benissimo, Bonucci è a disposizione. Chiesa? E’ un giocatore importante che quest’anno ha avuto delle difficoltà com’era normale, per lui l’anno prossimo dovrà essere la stagione della consacrazione perché a 26 anni non sei più un ragazzino, tutti lo aspettiamo”.