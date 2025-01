Juve, Motta fa fuori Vlahovic: "Panchina per scelta tecnica col Milan". Ibra prova a portare Dusan a Milano

Il tecnico bianconero sembra preannunciare mesi non semplici per l'attaccante serbo in questa ultima metà di stagione, tra concorrenza in aumento, sterilità sotto porta e rinnovo lontano

Sembrano prospettarsi tempi non semplici per Vlahovic a Torino. Ad addensare nubi non certo benauguranti sul serbo, oltre al rinnovo che appare sempre più lontano, anche la posizione di Thiago Motta, pronto a relegare senza grossi problemi in panchina il suo numero nove, come già accaduto nel successo 2-0 di sabato contro il Milan. E tra gli scenari possibili ce ne sarebbe uno che potrebbe portare Dusan alla corte del Diavolo.

Motta svela l’esclusione di Vlahovic con il Milan

Conferenza di quelle destinate a far parlare per Thiago Motta. A infiammare l’ambiente bianconero in vista dell’impegno di Champions League che domani vedrà la Juventus fare visita al Club Brugge l’ammissione del tecnico italo-brasiliano su Vlahovic: “Perché Dusan in panchina sabato contro il Milan? Per scelta tecnica“.

Vlahovic in bilico

Pronunciata, come nell’indole dell’ex Bologna, in completa tranquillità, quella frase sembra farsi ulteriore indizio di una situazione in bilico per l’attaccante serbo all’ombra della Mole. Che il rinnovo continui a rappresentare un ostacolo non semplice da aggirare è cosa nota, tra l’intenzione di Dusan non rinunciare ai 12 milioni promessi dall’accordo raggiunto con la passata società e la volontà dell’attuale dirigenza di andare avanti insieme, ma solo rientrando nei nuovi parametri del tetto ingaggi bianconero. E, allora, l’addio non pare lontano.

Altre scelte con Kolo Muani

“Anche se lui è tornato dopo un fastidio al flessore…”, ha proseguito Motta, che parlando degli attaccanti a sua disposizione, considerando anche l’innesto di Kolo Muani ha aggiunto: “Adesso abbiamo tante scelte. L’importante, in questo momento, non è fare troppa attenzione sulla quantità del minutaggio dei giocatori. La nostra filosofia, l’ho detto anche dopo la partita, è la qualità dei minutaggi che fanno. Siano 90′, 15′, possono fare la differenza, sia lui, sia tutti gli altri”.

Nuovi equilibri in casa Juve

Insomma, Dusan è uno dei tanti e, di certo, non può più considerarsi titolare al 100%. Una situazione difficile da immaginare solo poche settimane fa, con Vlahovic unico terminale offensivo di ruolo e, al netto dei problemi fisici, padrone dell’attacco bianconero. Il rientro di Nico Gonzalez e, soprattutto, l’arrivo a Torino di Kolo Muani, sembrano però poter cambiare gli equilibri e costringe anche il serbo a fare i conti con una novità non certo piacevole da quanto è alla corte della Vecchia Signora. Ed è logico che, come scrive La Gazzetta dello Sport, “così Vlahovic può finire ai margini della Juve“.

Il Milan potrebbe cogliere l’occasione

Ovviamente, tutto ciò non può lasciare indifferenti i (tanti) estimatori di Vlahovic, che monitorano la situazione e valutato gli spiragli per intavolare una trattativa. Anche perché, in caso di mancato accordo per il rinnovo, la Juve sarà costretta ad anticipare la cessione pur di scongiurare l’addio a zero.

Tra i club alla finestra, stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe anche il Milan, con Zlatan Ibrahimovic che potrebbe fare la sua mossa e provare il colpo ad affetto. Un colpo, al momento, difficile anche solo da immaginare, ma che come tutte le voci di corridoio, può avere un fondo di verità. Una verità che parte dalla grande stima del dirigente rossonero per Dusan fin da tempi non sospetti. E, allora, visti anche i recenti incroci di mercato con Kalulu in estate e, forse, anche Tomori in questo gennaio verso il bianconero, occorre non escludere nessun possibile scenario.