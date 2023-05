Juventus, Conte allo Stadium ma spunta un nome nuovo per la panchina

N caso di addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus spunta come candidato il nome di Antonio Conte: Dazn rivela che il tecnico pugliese era presente durante il match tra Juve e Milan

29-05-2023 11:26

La stagione della Juventus è terminata con la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Milan di Stefano Pioli. È lo stesso tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, a mettere la parola fine sulla stagione 2022/23. Dopo la sconfitta conto i rossoneri, il tecnico livornese ha dichiarato:

“Per fortuna la stagione è finita: è stata molto dura, non la auguro a nessuno, e nonostante tutto siamo terzi. Le nostre energie nervose sono finite a Siviglia. La Juve ha una buona base, serve lucidità. Per noi stagione anomala, sul campo abbiamo fatto 69 punti e disputato le semifinali di coppa Italia ed Europa League. Altre squadre sono andate in Champions perché a noi hanno tolto punti”.

Allegri è sempre più in bilico

Dopo una stagione difficile, ricca di diversi avvenimenti che hanno minato l’aspetto mentale ed hanno più volte mutato la classifica dei bianconeri, rimane aperto il tema riguardo lil futuro dei bianconeri: Allegri ha ancora due anni di contratto, ma sono diverse le voci che lo vedono e lo vorrebbero fuori dal progetto bianconero. Il mancato approdo in Champions, l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia, la penalizzazione subita, il futuro incerto e tante vicende hanno minato l’ambiente bianconero e, come spesso avviene in queste, a pagarne sarebbe proprio il tecnico della Juve.

In caso di addio, spunta Conte

Nel caso le strade della Juve e di Allegri si dovessero separare, un obiettivo concreto per la dirigenza bianconera potrebbe essere l’ex Antonio Conte. Dopo l’esperienza con i Tottenham il tecnico pugliese è senza squadra ed alla ricerca di un nuovo stimolante progetto. Conte, come è risaputi, vive a Torino e ieri – come riportato da Dazn – si è fatto pizzicare sugli spalti dell’Allianz Stadium in occasione del big match di giornata. Essendo di Torino, ed essendo indelebilmente legato ai bianconeri, non è impensabile che Conte sia andato allo stadio solo per assistere al match. Un possibile ritorno in bianconero stimola, però, la fantasia dei tifosi.

L’altro candidato: Fabio Grosso

Tra i tanti possibili successori di Allegri prende spazio anche il nome di Fabio Grosso. L’attuale tecnico del Frosinone, già con un’esperienza come giocatore con la Juve, potrebbe essere uno dei candidati per la panchina dei bianconeri. La stagione di Grosso come allenatore è stata incredibile: nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno, l’ex terzino Campione del Mondo, ha guidato il Frosinone alla conquista della Serie B, ottenendo la promozione per la massima lega calcistica italiana nella stagione 2023/24.