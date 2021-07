Juventus, Euro 2020 fatale: mezza Europa sul gioiello bianconero

La Juventus rischia di trovarsi in casa un bel problema per quanto riguarda il mercato in uscita. Le prestazioni fornite dal classe 1997 Federico Chiesa ad Euro 2020 rischiano di scatenare un’asta internazionale, nella quale i più grandi club del mondo si preparano a contendersi il figlio d’arte, trasferitosi alla Juventus solamente nella passata stagione nell’opera di ringiovanimento della rosa voluto da Andrea Agnelli.

L’ex Fiorentina, partito in sordina della fase a gironi dell’Europeo dove era, di fatto, la riserva di Berardi, è letteralmente esploso nella fase ad eliminazione diretta. Gol contro l’Austria, gol contro la Spagna, prestazione monstre in finale contro l‘Inghilterra. Il tutto condito da accelerazioni, garra, e quella voglia di giocare e di vincere che tanto piace ai club europei.

Ed è così che, come riporta Sportmediaset, il Bayern Monaco si sarebbe fatto sotto per assicurarsi le prestazioni di Chiesa, e arriverebbe addirittura a sborsare una cifra vicina ai 75 milioni di euro pur di portare in Bundesliga il figlio del mitico Enrico. Ma non è finita di certo qui, perchè anche il Chelsea di Thomas Tuchel, Campione d’Europa in carica, starebbe pensando di fare un’offerta per l’esterno offensivo bianconero, oltre ad Arsenal, United e il solito PSG, che si vorrebbe cautelare in ccaso di addio di Kylian Mbappe.

Fino a ieri sembrava che il primo obiettivo dei Blues per l’attacco fosse il norvegese Erling Haaland, ma la richiesta dl Dortmund di 175 milioni di euro ha di fatto raffreddato una trattativa mai nata. Ora il club di Roman Abramovich punta Chiesa, e chissà che il giovane non sia attratto dai soldi e dal fascino della Premier League.

In ogni caso, la Juventus ha giò ribadito di non volere cedere Chiesa, considerandolo il futuro della rosa, ma di fronte ad un’offerta veramente enorme sarebbe quanto mai difficile almeno non sedersi per parlarne, soprattutto in un momento di così profonda crisi economica per il club europei.

Per concludere col mercato in entrata, un altro Campione d’Europa con la Nazionale italiana è ormai promesso sposo bianconero: stiamo parlando di Manuel Locatelli, che come scrive sempre Sportmediaset, sembra abbia detto no ad ogni soluzione estera perchè desideroso di vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

OMNISPORT | 14-07-2021 17:44