Ecco i migliori di Euro 2020, ma per i tifosi qualcosa non torna

La Uefa manda in archivio Euro 2020 presentato la Top XI del torneo. L’undici ideale della massima rassegna continentale per Nazionali è un vero e proprio concentrato di talento e concretezza.

Premiato al termine della finale vinta da protagonista come migliore calciatore in assoluto della competizione, in porta non può che esserci Gigio Donnarumma (ITA). Difesa a quattro con Kyle Walker (ENG) e Leonardo Spinazzola (ITA) ai lati della coppia centrale composta da Leonardo Bonucci (ITA) e Harry Maguire (ENG). Il centrocampo vede Pedri (ESP), miglior giovane dell’Europeo, affiancare Jorginho (ITA) e Pierre-Emile Højbjerg (DEN). In avanti, tridente stellare con Federico Chiesa (ITA) e Raheem Sterling (ENG) a supporto di Romelu Lukaku (BEL).

Difficile trovare punti deboli a questa squadra scelta da un team di Osservatori tecnici scelto dall’Uefa composto da: Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk e Willi Ruttensteiner. Ben cinque gli italiani presenti nella top undici, ma più di una scelta non convince. In particolare, sono due i cambi più richiesti sui social dai tifosi italiani e non solo.

Top XI Euro 2020, assenze non giustificate

Succede così che, dopo aver impressionato tutti sul campo, in tendenza sui social ci finisce il capocannoniere del torneo (insieme a Cristiano Ronaldo) Patrick Schick. Moltissimi i tifosi (anche non italiani) che propongono il centravanti della Repubblica Ceca al posto di Lukaku. Un tifoso si chiede: “Ma dov’è Schick?!” o ancora: “Ma dai! Non scherziamo! Schick ha fatto dei gol incredibili. Lukaku praticamente solo tap-in”, “Maguire? Davvero? Toglierei anche Lukaku che sebbene sia il mio grande amore, ha dimostrato poco ed è stato poco incisivo. Al suo posto forse Schick, che praticamente giocava da solo“.

E tantissimi sono i commenti dei tifosi italiani che si domandano dove sia finito Giorgio Chiellini. Il portiere Mattia Perin, ironizza: “Corretta per 5/11” e qualcuno sottolinea: “Patrik Schick al posto di Lukaku e Chiellini per Maguire. Per favore!”, o ancora: “Chiellini gioca a Padel“, chi immagina la reazione del capitano azzurro: “Chiellini: ma sono del mestiere questi qua?” e chi sentenzia: “Chiellini è ufficialmente il difensore più sottovalutato dell’ultimo decennio“.

L’assenza di Chiellini va oltre la fede di club, come dimostra un tifoso nerazzurro, che scrive: “Da interista dico che manca Chiellini“. E non manca chi estremizza il concetto e schiera una Top XI d’eccezione: “Vi dico la mia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne”.

SPORTEVAI | 13-07-2021 15:39