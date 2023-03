Dusan Vlahovic, dopo il periodo negativo con la maglia della Juventus, gioca un ottimo match e va in gol contro la Lituania scatenando la reazione dei fan bianconeri

25-03-2023 12:00

Un gol ed una gara di ottimo livello: Dusan Vlahovic ritrova decisamente il sorriso con la maglia della nazionale serba. La stagione dell’attaccante della Juventus, complice anche una serie di infortuni, non è stata quella che speravano lui e il club bianconero, ma in questo momento del campionato, Dusan sembra aver ritrovato la condizione giuste.

Vlahovic: la maglia della Serbia restituisce il sorriso

Le qualificazioni per i prossimi Europei restituiscono alla Juventus un Dusan Vlahovic capace di ritrovare il gol e il sorriso. Con la Serbia, l’attaccante della Juventus gioca una gara molto positiva coronata dal gol del 2-0 che spegne le residue speranze della Lituania, poi a 30’ dalla fine l’uscita dal campo con il ct serbo che ha voluto preservare il giocatore in vista della prossima gara. In campo per 90 minuti invece Kostic, anche lui autore di una buona prestazione e dell’assist per il primo gol di Tadic.

Juventus, per Vlahovic è il momento della verità

In questa ultima porzione di stagione Dusan Vlahovic è chiamato a confermare quanto di buono fatto con la maglia della Fiorentina prima ma anche nei suoi primi mesi in bianconero. La Juventus ha bisogno del miglior Vlahovic in un finale di stagione in cui lancia l’attacco alla zona Champions e in cui rimangono più che vivi gli obiettivi Coppa Italia ed Europa League. L’attaccante, messi da parte i problemi fisici che lo hanno condizionato, è chiamato a dimostrare di essere l’uomo su cui costruire anche la Juve del futuro.

Vlahovic a segno con la nazionale: la reazione dei fan bianconeri

Il gol segnato da Vlahovic con la maglia della Serbia non passa di certo inosservato sui social. I tifosi della Juventus esultano per un giocatore ritrovato ma c’è anche chi trova il modo di fare polemica e punta il dito contro Massimiliano Allegri: “Per far segnare Vlahovic su azione è bastato toglierlo dalle grinfie di un certo allenatore. Chi lo avrebbe mai detto”, scrive JC. E sono tanti i commenti di questo tenore: “A volte basta solo cambiare l’allenatore”. Ma c’è anche chi fa gli applausi a Kostic e scrive: “In questo momento le sta giocando davvero tutte. Dovrebbe riposare anche lui”.