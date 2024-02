Juventus, indietro tutta: basta politica giovani, servono più esperti. I dubbi dei tifosi

Madama intenzionata a cambiare rotta sul mercato: nel mirino di Giuntoli senatori come Jorginho e Kroos e giocatori già affermati come Zaccagni

15-02-2024 10:08

Juve Next Gen? Se ne parla next time. Ora come ora il club bianconero sta riflettendo sulla politica da adottare sul mercato e sembra pronta a tornare all’antico, ovvero alla politica dei parametri zero e dei giocatori esperti che possano rifare la spina dorsale della squadra. Non è un dietrofront totale, perchè resta la stima dei giovani di valore in rosa e prestati ad altri club ma Giuntoli e la dirigenza si sono convinti che servono anche giocatori di esperienza.

Con o senza Allegri la Signora diventerà più vecchia

Che resti o meno Allegri sulla panchina bianconera la Juventus della prossima stagione avrà qualche anno in più sul groppone. L’idea è quella di affiancare ai migliori tra i baby-talenti anche big a costo contenuto per aiutare il gruppo a crescere.

Juventus, i nomi che piacciono sul mercato

Sul taccuino di Giuntoli, oltre a Felipe Anderson, anche Kroos, Jorginho e Zaccagni, un vecchio pallino del ds. La trattativa dell’esterno con la Lazio per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non decolla. La Juve resta alla finestra, ma non troppo, e spera di convincere il giocatore offrendogli uno stipendio superiore a quello che percepisce in biancoceleste.

Sempre in casa Lazio si punta anche a Felipe Anderson, in scadenza a giugno e che arriverebbe gratis. Oltre che all’attacco, dove potrebbe partire Chiesa, bisogna guardare anche al centrocampo in vista del ritorno in Champions League, dove servirà qualche elemento di esperienza in più e a costo zero. Giuntoli e Manna hanno messo gli occhi su Toni Kroos, sempre grande protagonista con il Real Madrid e in scadenza a giugno. Il tedesco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e starebbe vagliando attentamente alcune proposte. Compresa quella della Juve.

Juventus, torna di moda anche Jorginho

C’è poi il vecchio pallino Jorginho, anche se in questo caso l’Arsenal potrebbe esercitare l’opzione di rinnovo per il prolungamento del contratto. Tutto questo, comunque, senza dimenticare che la priorità resta quella di riuscire a rinnovare ancora con Adrien Rabiot, uno dei pochi senatori attualmente in rosa.

Juventus, le perplessità dei tifosi

Sul web emerge l’incertezza dei tifosi bianconeri: “Avevo capito che la politica dei trentenni a zero non funziona, non è un progetto, ecc ecc. bisogna prendere solo giovani di prospettiva” e poi: “Sono anni che lavorano.. comprano 3 squadre poi fanno ridere e il loro allenatore si lamenta pure” mentre un interista sorride: “State diventando come noi, con gli acquisti a parametro zero”.

