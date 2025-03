Juventus, la consolazione arriva dai giovani: la Next Gen batte il Foggia, gol da cineteca di Adzic con la Polonia

La pausa è una sorta di psicodramma per i bianconeri tra le voci di nuovi allenatori e le tensioni dell'ambiente. Le buone notizie arrivano dalla linea verde che continua a funzionare.

La sosta per le nazionali è un amplificatore dei sentimenti. Se l’interruzione è avvenuta in un buon momento, qualche giorno di pausa può tramutarsi in ulteriore energia positiva. Viceversa per chi ha lasciato in cattive acque diventa un lunghissimo periodo faticoso da gestire. Ne sa qualcosa la Juve che tra le mille voci che la riguardano in queste ora ha ricevuto finalmente due notizie positive: la vittoria della Next Gen e il gollasso di Adzic in Nazionale.

La Next Gen chiude la pratica Foggia in mezz’ora

Thiago Motta, Mancini, Tudor e chi più ne ha più ne metta. Mentre Cristiano Giuntoli sfoglia l’ipotetica margherita in attesa di capire di che morte dovrà morire la sua Juventus, i bianconeri fanno registrare un prezioso successo con la Next Gen. La squadra di Serie C dei bianconeri ha infatti battuto 2-0 il Foggia con i gol nel primo tempo di Amaradio e Afena-Gyan. Per il team di Brambilla prosegue il buon momento di forma.

Adzic il predestinato che funziona in Nazionale

A proposito di giovani, c’è anche qualcuno che in giro per il continente va raccogliendo consensi. Si tratta di Vasilje Adzic, uno dei talenti individuati da Thiago Motta ma subito accantonato tra infortuni e i numerosi problemi che hanno attanagliato la squadra. Il fantasista montenegrino ha segnato un eurogol su punizione da 40 metri nel match di qualificazione agli Europei con la sua nazionale U19 contro la Polonia.

La linea verde di Madama: ecco i giovani pronti al salto

Spiragli di luce che si intravedono nelle tenebre bianconere. Ma se parliamo di linea verde la Juventus è sempre stata tra le più attente anche in questi anni turbolenti. Basti pensare alla scorsa estate quando hanno fatto il salto in prima squadra i vari Mbangula, Savona e Rouhi che hanno raggiunto la stella Kenan Yildiz.

Oltre ai nomi citati ce ne sono anche altri per i quali il grande balzo potrebbe essere solo questione di tempo. Tra i candidati quelli che godono di maggiore considerazione sono Javier Gil Puche, difensore centrale classe 2006, Riccardo Turicchia, Giacomo Faticanti e Alessandro Pietrelli, punta classe 2003. Con la speranza che non diventino carne da plusvalenza come accaduto agli altri calciatori dati via a cuor troppo leggero.