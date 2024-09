Juventus-Napoli, tifosi bianconeri inferociti con l’arbitro: “Dov’eri?”

Il fischietto romano è sotto accusa: da una parte i tifosi del Napoli chiedono un'ammonizione, dall'altra le proteste degli juventini su due episodi

Promosso o bocciato l’arbitro di Juventus-Napoli? Daniele Doveri, arbitro 46 enne, è tornato a dirigere un big match dopo alcuni alti e bassi della precedente stagione e un esordio stagionale in Udinese-Lazio che ha lasciato un po’ a desiderare. Ma come è andata secondo i tifosi la direzione della gara allo Juventus Stadium? A pesare sono due episodi che hanno scatenato l’ira del web.

Juventus-Napoli, il retropassaggio di Olivera resta un rebus

Cosa ha scatenato la rabbia, con la seguente e relativa ammonizione, per l’allenatore bianconero? L’episodio da moviola, al minuto 57′ della sfida tra Juve e Napoli, vede il cross di Koopmeiners intercettato da Olivera in area di rigore che fallisce lo stop e perde il controllo della sfera che è indirizzata verso il portiere dei partenopei Caprile. A quel punto lo Juventus Stadium diventa una bolgia tra fischi e improperi all’arbitro che chiedono che si debba battere la punizione in area di rigore.

Juventus-Napoli, Ziliani attacca l’arbitro Doveri sui social

L’altra campana porta però ad un episodio di mancata ammonizione di un calciatore della Juventus: il fallo irruento di Locatelli su McTominay ha scatenato le proteste social di un ex calciatore italiano. Su Twitter, Paolo Ziliani ha scritto: “Doveri, il cartellino dov’era?”

Non si sono fatte attendere le repliche al suo post: “Doveri, sul fallo a McTominay niente giallo, è stata la solita designazione a perdere, per il Napoli! La grande Juventus, ha smesso di fare goleade, le ha fatte solo incontrando le due piccole. In casa con Roma e Napoli, due pareggi per 0-0″. C’è poi chi ironizza: “Perché cartellino? Il giocatore del Napoli non ha commesso nessun fallo”. E ancora: “E mica è l’unico mancante per i bianconeri, anzi… Non pochi i falli negati al Napoli, tantissimi quelli regalati alla Juve (utili soprattutto a bloccare azioni NAP molto pericolose) e il (non) fallo all’85° per fermare Neres davanti al portiere grida vendetta!!!” E infine c’è chi scrive: “E meno male che si lamentano di Politano…”

I tifosi bianconeri condannano Doveri post Juve-Napoli

I tifosi della Juventus si sono scatenati sui social per la mancata punizione in area sul presunto retropassaggio di Olivera e per il mancato cartellino a Politano: “E cosa ci aspettavamo con questa designazione??? Campionato farlocco.” E ancora: “Non conosce la regola del retropassaggio?” C’è poi chi scrive: “Direzione della partita e dei cartellini a senso unico, che vergogna!” Non si placa l0ira dei tifosi: “Non è un problema di Doveri, non è un problema di questo o quell’arbitro. Da 3 stagioni chi arbitra la Juventus non lo fa più con serenità e assistiamo a decisioni assurde. E con il Var a disposizione la sensazione è che tutto questo sia voluto…”

C’è poi chi sottolinea: “Non esiste più la regola del retropassaggio, ieri l’AIA con Doveri l’ha sdoganata! E il fallo sotto di Politano è assolutamente involontario, (parola di DAZN) e sapete perché? Perché è toccato ad un giocatore (voleva prendere la palla che era tatuata sul polpaccio?)”. E infine: “Questo episodio andrà ad aggiungersi agli altri del campionato scorso quello per intenderci della Marotta League, Doveri prende un abbaglio e il Var non può intervenire e ti pareva…”

Clicca qui per rivedere le pagelle di Juventus-Napoli: i top e flop del big match