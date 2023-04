Juventus, Perin eroe bianconero: cambiano i piani sul mercato, tifosi in delirio

La grande prestazione di Perin contro lo Sporting rivoluziona il mercato della Juventus: il club bianconero intenzionato a puntare sul portiere, ritenuto esperto e affidabile.

14-04-2023 11:05

Da un grande spavento a una lieta sorpresa. Gli attimi di paura per Szczesny, quando il portiere polacco ha chiesto il cambio dopo essersi messo la mano sul petto, gli hanno spalancato le porte del match di Europa League contro lo Sporting. E Perin ha sfruttato l’occasione, salvando la Juventus in diverse circostanze e blindando una vittoria tanto striminzita quanto preziosa, in vista del match di ritorno a Lisbona.

Juventus, le due parate miracolose di Perin

Una serie di ottimi interventi, da parte dell’ex Genoa. Uno su tutti, anzi due: la doppia ‘paratona’ nel finale, quando due calciatori portoghesi hanno calciato a botta sicura da pochi passi. Perin si è schernito così ai microfoni di JTV: “Non c’è la mia firma su questa vittoria, ma quella di tutta la squadra. Sarebbe stato un vero peccato prendere gol all’ultimo minuto. Le due parate? Ho cercato di coprire il più possibile lo specchio della porta, nella seconda ci ho messo anche un po’ d’istinto.

Il siparietto con Szczesny: “Lui bravo, io bello”

I complimenti più genuini e anche quelli più graditi glieli ha fatti proprio Szczesny, ripresosi nel frattempo dallo spavento di metà gara. Il siparietto di entrambi davanti alle telecamere di Sky è già diventato un piccolo cult, col polacco a congratularsi col 30enne di Latina: “Lo avevo visto bene in allenamento, ma sono state parate semplici le sue: gli hanno tirato il pallone addosso. No, scherzo, la verità è che Mattia è un ragazzo d’oro. Non si lamenta mai e sono molto contento per lui, anzi gli lascio la parola, è giusto che parli lui adesso: io sono solo bello”.

Perin portiere del futuro? Cambia il mercato Juve

La grande prestazione di Perin potrebbe anche stravolgere il mercato della Juve. Condizionato sì dalle decisioni della giustizia sportiva, ma anche da ragionamenti economici e tecnici. Confermare Perin potrebbe consentire alla Juve di puntare su un portiere esperto, affidabile e dal rendimento garantito senza fare investimenti. Quel che ci vuole in una situazione non del tutto fluida come quella che avvolge il club bianconero. E i tifosi? Contentissimi. Da ieri sanno che, se va via Szczesny, c’è un altro portiere super su cui poter contare.