Koopmeiners, il Napoli prepara lo sgambetto alla Juventus con i soldi di Osimhen al PSG

Possibile duello di mercato per Koopmeiners tra Juventus e Napoli, che potrebbe provare lo sgambetto ai bianconeri grazie alla cessione di Osimhen al PSG

Con la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain ormai imminente, il Napoli ricaverebbe un tesoretto da almeno 100 milioni di euro, che oltre a essere investiti per l’erede del nigeriano, con Romelu Lukaku prima scelta di Antonio Conte, potrebbero essere utilizzati anche per arrivare a teen Koopmeiners, vecchio pallino dei partenopei, segui molto da vicino anche dalla Juventus, che però deve prima cedere per provare ad affondare il colpo.

Napoli, tutto gira attorno alla cessione di Osimhen

Nonostante l’anno scorso siano arrivate due prime punte, Kolo Muani e Gonçalo Ramos, il PSG ha intenzione di chiudere per l’arrivo di Victor Osimhen, sostituto morale designato di Kilyan Mbappé, volato a parametro zero al Real Madrid. Dalla cessione del centravanti nigeriano il Napoli dovrebbe ricavare per lo meno 100 milioni di euro – questa l’offerta dei parigini, con Aurelio De Laurentiis che continua a chiederne 130 – che verrebbero reinvestiti per un suo sostituto, Romelu Lukaku sembra il favorito, e magari con un colpaccio a centrocampo, quel Teun Koopmeiners a lungo seguito lo scorso anno.

Napoli-Juventus, sfida per Koopmeiners

Così fosse si accenderebbe un duello di mercato con la Juventus per Koopmeiners, che i bianconeri considerano l’ultimo tassello mancante per completare la mediana dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram. L’anno scorso il Napoli per il centrocampista olandese era arrivato a offrire 47 milioni di euro all’Atalanta, che attraverso il proprio amministratore delegato – Luca Percassi – continua a considerare Teun incedibile. Nonostante questo, la Dea potrebbe comunque vacillare davanti a un’offerta di circa 60 milioni, soprattutto dopo l’arrivo in nerazzurro di Nicolò Zaniolo.

Juve, senza la cessione di Soulé non si può affondare il colpo

Se prima di affondare il colpo per Koopmeiners il Napoli deve cedere Osimhen, lo stesso discorso vale per la Juventus, che dopo gli investimenti importanti già conclusi, deve per forza di cosa cedere prima di formulare un’offerta concreta all’Atalanta. I principali indiziati a lasciare la Vecchia Signora sono il giovane Matias Soulé, che è valutato circa 40 milioni e ha tante richieste, e Federico Chiesa, considerato fuori dal progetto ma meno costoso del classe 2003.