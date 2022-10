28-10-2022 10:05

Il calcio italiano è grande protagonista in Europa. In tutte le tre competizioni europee, l’azzurro è di moda. La possibilità di portare tre squadre (su quattro) alla fase ad eliminazione diretta in Champions League è elevatissima. E poi ci sono le buone sensazioni che arrivano da Europa League e Conference League.

Calcio italiano da applausi: le risposte di Lazio, Roma e Fiorentina

Con due squadre già qualificate agli ottavi di Champions League (Napoli e Inter) e un Milan vicino al pass per l’accesso alle migliori 16 d’Europa, arrivano risposte confortanti anche dall’Europa League e dalla Conference League.

La Lazio, complice la vittoria sul Midtjylland, è padrona del proprio destino. Battendo, nell’ultima giornata, il Feyenoord, sarebbe certa del primo posto nel gruppo F. La Roma, grazie al successo ad Helsinki, può sperare nel secondo posto nel girone C. Serve un successo contro il Ludogorets per continuare la corsa in Europa League (se no sarà Conference League, vinta lo scorso anno). La Fiorentina, invece, è già qualificata alla prossima fase della Conference League (può ancora arrivare prima).

Serie A, i club italiani meglio di quelli spagnoli

Dopo tanti anni di dominio spagnolo, quest’anno (almeno in questa prima fase), la Serie A sta andando decisamente meglio nelle coppe europee rispetto alla Liga, in particolare in Champions League. Di fatto, solo la Juventus ha tradito le attese.

Malissimo la Spagna che ha perso Barcellona (eliminata dall’Inter), Siviglia e Atletico Madrid. Tre big già eliminate dalla corsa agli ottavi di Champions League. Una buona notizia per il ranking dell’Italia che, da tempo, sognava un approccio all’Europa positivo.

Club italiani, il sogno ora è arrivare fino in fondo

Dopo aver vinto, lo scorso anno, la Conference League con la Roma, l’Italia spera di alzare altri trofei europei. L’ultima squadra ad aver vinto in Champions League è l’Inter (2010). In Europa League (da quando è così denominata), nessun club italiano l’ha mai vinta.

Con sette club ancora in corsa (la Juventus potrebbe finire in Europa League), l’Italia spera che sia la stagione giusta per provare ad arrivare fino in fondo in una o più competizioni europee. La concorrenza è tanta ma il calcio italiano pare essere pronto a raccogliere la sfida.