L'Inter torna grande a Empoli, i tifosi celebrano la grazia ricevuta

La grazia di Gravina sembra aver rigenerato Lukaku: due gol e un assist per il belga e l'Inter si riscopre bella e vincente a Empoli. Tifosi nerazzurri finalmente soddisfatti.

23-04-2023 14:36

Riecco la Lu-La, riecco l‘Inter. I nerazzurri stentano nel primo tempo, poi passano con autorevolezza sul campo dell’Empoli e ritrovano finalmente i tre punti in campionato. Partita dai due volti per la formazione di Inzaghi, che però ritrova la sua coppia d’attacco e, in particolare, il suo centravanti più atteso: Lukaku. Il giorno dopo la grazia di Gravina, i tifosi si godono l’altra grazia ricevuta: quella di poter riammirare l’attaccante belga nella sua versione migliore. Due gol e un assist per lui: l’Inter adesso può sognare sul serio.

Empoli-Inter, la formazione di Inzaghi preoccupa i tifosi

E dire che alla lettura delle formazioni molti avevano storto il naso. Poco entusiasmo aveva scatenato il turnover di Inzaghi, finito non a caso nel mirino dei critici del web. “Inzaghi non capisci un cacchio”, l’affermazione forte contenuta in un Tweet di Walter. “Come si fa a prescindere dai titolari, ma quando la vinciamo oggi?”, la domanda di un altro fan. Mentre il dubbio di Marco era un altro: “Ma non può far giocare Asllani al posto di Gagliardini? Mah”. Il timore di Ruggiero? “Speriamo che questa rivoluzione non porti alla cacciata di…qualcuno!”.

Primo tempo sofferto al Castellani: Inter in difficoltà

Ancor più feroci i commenti durante e dopo il primo tempo. Un crescendo di insoddisfazione, alimentato dalla prestazione apparentemente poco brillante dell’Inter. “Primi 25 minuti imbarazzanti, Brozovic da oratorio”, il Tweet di Paolo. Critico pure un altro tifoso: “Ridicoli, una squadra da ricovero per 45 minuti. Senza aver fatto un tiro in porta, la dirigenza è peggio del tecnico”. Pessimista Guido: “Andiamo a 2 all’ora e non tiriamo in porta, sono estremamente preoccupato”. Sarcastico Giuseppe: “Forza ragazzi che il pareggio è alla nostra portata!”.

Riecco Lukaku: Inter straripante, Empoli al tappeto

Ma in avvio di ripresa ecco il lampo di Lukaku. Fin troppo scontata la battuta in simultanea di tantissimi tifosi: “Per grazia ricevuta”. Più prosaico Amedeo dopo la doppietta del belga: “L’hanno fatto incazzare, ecco il risultato”. Dopo il tris di Lautaro c’è spazio anche per il Tweet euforico del giornalista Fabrizio Biasin: “È tornata la Lu-La”. Mentre Giuseppe è ancora arrabbiato: “Ci voleva così tanto vincere una partita?? Mi sei mancato muflone”. E in tanti puntano già il prossimo avversario: “E adesso sotto con la Juve“.