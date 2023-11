La classifica senza errori arbitrali, tredicesima giornata: svista grave, falsata partita importantissima

Torna il campionato dopo la sosta e tornano gli errori arbitrali. Tante le polemiche in Serie A, in un turno caratterizzato dalla supersfida al vertice tra Juventus e Inter, ma anche da match molto importanti per l’alta classifica come Milan-Fiorentina o Atalanta-Napoli. Un match è risultato falsato da una svista grave del direttore di gara. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla tredicesima di campionato.

Errori arbitrali, falsato un match in Serie A

Il match falsato del turno è Salernitana-Lazio. L’arbitro Prontera, dopo aver giustamente concesso rigore ai biancocelesti trasformato da Immobile, si perde pochi istanti prima della fine del primo tempo un secondo fallo da giallo di Gyomber su Zaccagni. Chissà cosa sarebbe successo con la Salernitana ridotta in dieci e sotto di un gol alla vigilia del secondo tempo. Per quello che è il nostro regolamento a una svista grave subita corrisponde un gol a favore quindi immaginiamo che il match dell’Arechi sarebbe finito in parità e non col successo dei granata.

Arbitri, gli altri casi del tredicesimo turno

Nelle altre partite, polemiche concentrate soprattutto su Juve-Inter e Milan-Fiorentina. Proteste bianconere per un presunto fallo di Darmian su Chiesa all’inizio dell’azione dell’1-1: non c’è niente, come ribadito da vari moviolisti e dallo stesso Rocchi. A San Siro, invece, si lamentano i viola per due tocchi col braccio in area, prima di Calabria, poi di Loftus-Cheek: in entrambi i casi, i contatti non sembrano punibili. Qualche incertezza anche per Mariani in Atalanta-Napoli, ma gli errori sono a sfavore dei campioni d’Italia, che poi hanno vinto ugualmente sul campo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale INTER 32 INTER – 32 JUVENTUS 30 JUVENTUS +3 27 MILAN 26 NAPOLI -2 26 NAPOLI 24 BOLOGNA -4 25 ROMA 21 MILAN +2 24 BOLOGNA 21 ATALANTA – 20 ATALANTA 20 FIORENTINA – 20 FIORENTINA 20 LAZIO -2 19 MONZA 18 ROMA +2 19 FROSINONE 18 TORINO -2 18 LAZIO 17 FROSINONE – 18 TORINO 16 MONZA +1 17 LECCE 15 LECCE -1 16 SASSUOLO 15 SASSUOLO – 15 GENOA 14 CAGLIARI -2 12 UDINESE 11 EMPOLI -2 12 CAGLIARI 10 GENOA +2 12 EMPOLI 10 UDINESE +1 10 VERONA 9 VERONA – 9 SALERNITANA 8 SALERNITANA +3 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.