La classifica senza errori arbitrali, ventesima giornata: rigori inventati e altre sviste

Ancora sviste, polemiche e lamentele roventi. Nonostante gli appelli e le minacce di Rocchi, gli arbitri sono sempre nell’occhio del ciclone in Serie A. E gli errori, purtroppo, continuano. Nel complesso della ventesima giornata, infatti, non mancano diverse situazioni ai limiti, con alcune decisioni poco convincenti da parte dei fischietti. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla prima giornata del girone di ritorno.

Serie A, i due rigori inventati di giornata

Due i calci di rigore “inventati” nell’arco del turno. Li smaschera il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli. La partita? Monza-Inter. Dei tre penalty concessi da Rapuano, infatti, è ammissibile soltanto il primo, accordato per un tocco con la mano di Gagliardini su colpo di testa di Lautaro. Non ci sono, invece, i due rigori nella ripresa, uno per parte, apparsi estremamente generosi. Poco male: non sarebbe cambiato molto, visto che il match si è chiuso 5-1 per i nerazzurri.

Sviste arbitrali, le altre partite del turno

Tante proteste da parte della Salernitana per le decisioni di Marinelli nella sfida contro il Napoli: lamentele ingiustificate, visto che il rigore di Fazio su Simeone c’è e visto che non c’è fallo di Demme su Tchaouna nell’azione che porta al gol di Rrahmani, proprio nelle battute finali del match. Non del tutto convincenti le direzioni di Ferrieri Caputi in Lazio-Lecce e di Doveri in Verona-Empoli (ingiustificato il rosso a Duda), qualche erroruccio non determinante per Guida in Milan-Roma (manca un rigore per i rossoneri, fallo di Kristensen su Loftus-Cheek), bene nel complesso Piccinini in Juve-Sassuolo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 51 INTER +3 48 JUVENTUS 49 JUVENTUS +3 46 MILAN 42 MILAN – 42 FIORENTINA 34 BOLOGNA -4 36 ATALANTA 33 LAZIO -2 35 LAZIO 33 FIORENTINA – 34 BOLOGNA 32 NAPOLI -2 33 NAPOLI 31 ATALANTA – 33 ROMA 29 TORINO -4 32 TORINO 28 ROMA +2 27 MONZA 25 MONZA – 25 GENOA 22 LECCE -1 22 LECCE 21 GENOA +1 21 SASSUOLO 19 CAGLIARI -2 20 FROSINONE 19 SASSUOLO – 19 UDINESE 18 VERONA -1 18 CAGLIARI 18 FROSINONE +1 18 VERONA 17 UDINESE +1 17 EMPOLI 13 EMPOLI -2 15 SALERNITANA 12 SALERNITANA +4 8

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.