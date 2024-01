Lazio-Lecce, moviola: Ferrieri Caputi stava per rovinare tutto: gli episodi

La prova del fischietto livornese all’Olimpico analizzata ai raggi X, l’arbitro ha ammonito sette giocatori ma non sempre ha tenuto in pugno la gara

15-01-2024 05:29

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Lazio-Lecce, non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato oltre un anno fa. Attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Ferrieri Caputi con le due squadre

Primo incrocio tra il fischietto livornese e la squadra biancoceleste, mentre il secondo con i salentini. L’ultimo risaliva ad un Lecce Fiorentina 2-2.

Ferrieri Caputi ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvata dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Colombo IV uomo, Chiffi al Var e Di Paolo all’Avar la Ferrieri Caputi ha ammonito sette giocatori di cui della squadra di Sarri: 45′ Zaccagni (La), 45′ Gendrey (Le), 75′ Venuti (Le), 77′ Guendouzi (La), 89′ Vecino (La), 90’+3′ Immobile (La), 90’+3′ Pongracic (Le)

Lazio-Lecce, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 17’ Zaccagni viene atterrato da Gendrey in fase di intercettazione e protesta. Ferrieri Caputi lascia scorrere. Al 61’ dopo un contrasto tra Pellegrini e Kaba al limite dell’area di rigore, Ferrieri Caputi, indirizzata ad assegnare il penalty viene richiamata dal Var che le comunica di lasciar correre, evitando una grande errore, All’81’ Ramadani ammonito dopo un intervento particolarmente duro su Rovella, dopo un check del Var per un possibile cartellino rosso, viene confermato il giallo per Ramadani.

All’84’ fallo durissimo su Romagnoli, colpito alla schiena, nell’area di rigore del Lecce. Ferrieri Caputi non ammonisce Kristovic. Al 93’ dopo uno scontro con Falcone, Immobile viene ammonito per eccessivo nervosismo (nella circostanza giallo anche per Pongracic). Già diffidato, salterà anche lui la partita contro il Napoli, come Zaccagni. Non del tutto convincente alla fine la Ferrieri Caputi in Lazio-Lecce.