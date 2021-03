La classifica senza errori arbitrali: venticinquesima giornata

Gol in fuorigioco annullati o convalidati dopo interminabili consulti Var (ma i dubbi restano), replay che spariscono e riappaiono dopo 10-15 minuti, rigori discussi, rossi invocati o contestati: non manca niente nella sesta giornata di ritorno del massimo campionato. L‘Inter ormai sembra aver preso il largo in classifica, ma alle sue spalle è bagarre.

La moviola di Juve-Spezia

Fanno discutere, anzitutto, le decisioni di Sacchi in Juventus-Spezia. In avvio, probabilmente, manca un rosso a Frabotta per un intervento scomposto e pericoloso ai danni di Vignali. Sono in molti a non fidarsi neppure del Var e della disamina della posizione di Bernardeschi nell’azione che porta al gol dell’1-0 di Morata. Fatto sta che, alla fine, il largo successo dei bianconeri spazza via tutti i dubbi sulla regolarità del match.

Sassuolo-Napoli: fuochi pirotecnici

Tanta carne al fuoco pure in Sassuolo-Napoli, arbitrata dal giovane Marini. Si comincia dal gol annullato a Insigne: come nel caso di Morata, il replay con le linee “riappare” dopo quasi un quarto d’ora, facendo malignare qualcuno. Dando per buone le immagini analizzate da Mazzoleni in sala Var, il capitano del Napoli è in millimetrico offside. Pochi dubbi sui rigori concessi al Sassuolo (falli di Hysaj e Manolas su Caputo e Haraslin) e sul penalty accordato al Napoli (intervento scomposto di Haraslin su Di Lorenzo), ne manca però un altro per gli azzurri per una manata piuttosto netta di Ferrari su Politano: la squadra di Gattuso, dunque, risulta penalizzata.

Milan-Udinese: il veleno nella coda

Tante discussioni pure nel match di San Siro, col tecnico friulano Gotti deluso per la direzione di gara di Massa. Forti lamentele, in particolare, per il recupero extra in occasione del rigore concesso ai rossoneri in zona Cesarini. Lamentele sterili, però, visto che il recupero supplementare è di appena 5 secondi e giunge al termine di un recupero contraddistinto da lunghe pause per due cartellini comminati. Non c’è neanche fallo di Leao su Stryger Larsen, pure invocato dai giocatori dell’Udinese.

Le altre partite del turno

Var decisivo in Fiorentina-Roma, con la rete del successo giallorosso prima annullata e poi concessa da Calvarese dopo il consulto nella saletta. Decisione giusta: la posizione di Karsdorp, autore del cross per Diawara, è regolare al momento del lancio. Timide proteste di marca gialloblu in Parma-Inter per un possibile rigore nei primi minuti: Man cade in area dopo un contrasto con Barella, corretta la decisione di Pasqua di lasciar correre.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 65 punti; Juventus* 51; Atalanta 49; Napoli* 48; Milan 47; Roma 46; Lazio* 41; Verona 38; Sassuolo* 33; Sampdoria 31; Bologna 28; Torino** 27; Genoa, Udinese 26; Benevento, Spezia 25; Fiorentina 24; Cagliari 21; Parma 14; Crotone 12.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 59 punti (-6); Milan 53 (+6); Juventus* 49 (-2), Atalanta 49; Roma 47 (+1); Napoli* 44 (-4); Lazio* 43 (+2); Verona 38; Sassuolo* 36 (+3); Sampdoria 31; Udinese 29 (+3); Bologna 28; Genoa 27 (+1); Benevento 25, Spezia 25, Fiorentina 25 (+1); Cagliari 21; Torino** 20 (-7); Parma 15 (+1); Crotone 12.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

