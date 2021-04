La classifica senza errori arbitrali: ventinovesima giornata

Non sono mancati errori e polemiche nel turno pasquale. Il derby della Mole, soprattutto, è stato condito da sviste evidenti, una delle quali ha condizionato pesantemente il risultato finale. Peccati veniali, invece, nelle altre partite, dove il comportamento degli arbitri è stato tutto sommato eccellente.

Il derby delle polemiche

Partita delicatissima, quella tra Torino e Juventus. In avvio di gara, sullo 0-0, c’è stato l’episodio più discusso, il contatto in area tra De Ligt e Belotti. Pochi i dubbi, in verità: l’intervento del difensore olandese è stato scomposto e in ritardo, De Ligt ha centrato in pieno il Gallo che pure ha lisciato il pallone, circostanza ininfluente ai fini dell’assegnazione del penalty. Fabbri ha lasciato correre e Mazzoleni, che tre settimane prima aveva invitato Pasqua alla review in Milan-Napoli per un tocco di Bakayoko su Theo Hernandez, questa volta non ha spedito il collega davanti al monitor. Altro episodio discusso: il gol dell’1-1 del Torino è nato effettivamente da una rimessa laterale invertita. Ai fini del nostro regolamento, però, le rimesse laterali non contano: ragion per cui Toro-Juve sarebbe dovuta finire 3-2.

Le altre partite del sabato santo

Qualche discussione pure in Milan-Sampdoria, dove soprattutto Ibrahimovic s’è lamentato per un intervento dubbio ai suoi danni di Augello: corretta, invece la valutazione di Piccinini. Senza sbavature la direzione di Giacomelli di Bologna-Inter, giusto l’annullamento del gol di Gagliolo in Benevento-Parma: Massa ha valutato attiva la posizione di fuorigioco di Gervinho sul colpo di testa del difensore. Qualche erroruccio su entrambi i fronti per Manganiello in Atalanta-Udinese, molto contestata la direzione di Giua in Lazio-Spezia: il tocco col braccio di Marchizza, da cui è scaturito il rigore del definitivo 2-1, però c’è stato.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter* 74 punti; Napoli*, Atalanta 58; Juventus* 56; Milan 55; Roma, Lazio* 50; Verona 41; Sampdoria 38; Sassuolo* 37; Torino*, Bologna 34; Genoa 31; Udinese 30; Spezia, Fiorentina 29; Benevento 28; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 13.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter* 68 punti (-6); Milan 60 (+5); Atalanta 58; Napoli* 56 (-2), Juventus* 56; Lazio* 52 (+2); Roma 51 (+1); Verona 41; Sassuolo* 40 (+3); Sampdoria 36 (-2); Bologna 34; Udinese 33 (+3); Genoa 32 (+1); Fiorentina 30 (+1), Benevento 30 (+2); Spezia 29; Torino* 24 (-10); Cagliari 22; Parma 20 (+1); Crotone 15 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

2019-20: Inter

