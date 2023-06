La nuova Serie B, tutto quello che c’è da sapere: partecipanti, date, calendario e tv

In attesa di Lecco-Foggia che deciderà l'ultima protagonista della stagione 2023-2024, conosciamo la nuova Serie B: dalla data di inizio alle squadre, fino a dove vederla in tv

In attesa di conoscere l’ultimo verdetto di questa lunghissima stagione e proiettarsi definitivamente verso la prossima, la nuova Serie B ha già tratti e connotati noti e fissati, per una stagione, quella 2023-2024, che si prospetta carica di emozioni e spettacolo, a suon di giocate, gol e talenti tutti da scoprire. Conosciamo meglio la Cadetteria che verrà: dalle partecipanti, alle date, il calendario e dove vederla in tv.

Le venti squadre della Serie B 2023-2024

Un’unica tessera, quella che uscirà dalla doppia finale playoff di Serie C tra il Lecco di Luciano Foschi e il Foggia di Delio Rossi (andata al Pino Zaccheria il 13 giugno alle 21.30, ritorno il 18 giugno al Mario Rigamonti-Mario Ceppi alle 17.30), poi, il mosaico già largamente definito della Serie B 2023-2024 potrà dirsi completo.

Venti, come accade dal 2019-2020, le compagini che animeranno la prossima stagione del campionato cadetto, contendendosi la promozione in Serie A e lottando per evitare la retrocessione in C. Non mancano le piazze importantissime e calde, che faranno battere il cuore e milioni di tifosi: dal Bari, che ha mancato il ritorno nella massima serie punito dal gol di Pavoletti nella finale playoff di ritorno con il Cagliari che ha gelato il San Nicola, fino alle retrocesse, Sampdoria, Cremonese e Spezia, passando per Parma, Palermo, Venezia, Ascoli e Reggina.

Di seguito, la lista completa delle squadre che l’anno prossimo disputeranno la Serie B:

Ascoli

Bari

Catanzaro

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese

Feralpisalò

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana

Reggina

Sampdoria

Sudtirol

Spezia

Ternana

Venezi a

Lecco/Foggia

Le date della Serie B 2023-2024

A differenza della passata stagione, in cui il Mondiale in Qatar impose un avvio anticipato al 14 agosto, la Serie BKT 2023-2024 vedrà il suo primo calcio d’inizio nel weekend successivo. Si parte, dunque, venerdì 18 agosto, con le dieci gare della prima giornata spalmate, ovviamente, lungo tutto il fine settimana.

Il calendario della Serie B 2023-2024

Come annunciato dal presidente, Mauro Balata, durante l’Assemblea di Lega Serie B tenutasi a fine maggio a Milano, il calendario del prossimo campionato cadetto sarà stilato durante i mesi estivi. Ovviamente, si attende la vincente tra Lecco e Foggia, così da avere il quadro completo e procedere a definire le sfide che animeranno le 38 giornate verso la corsa alla Serie A 2024-2025.

Dove vedere la Serie B 2023-2024

Come da accordi, anche nel 2023-2024, la Serie B sarà trasmessa interamente e non in esclusiva sia da DAZN sia da Sky, che hanno acquisito i diritti di tutte le partite del campionato cadetto, per un totale di 380 match, a cui si aggiungono playoff e playout.

La Serie B dovrebbe, poi, essere trasmessa anche da Helbiz Live. Il condizionale è d’obbligo, visto anche il possibile ridimensionamento sugli investimenti nei diritti tv annunciato dal fondatore della piattaforma, Salvatore Palella. Se così fosse, sarebbe un duro colpo per le squadre e per l’intera categoria.

