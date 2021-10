La Roma va ko contro il Milan, la rabbia dei tifosi trova due bersagli

31-10-2021 23:05

La Roma cade anche contro il Milan e certifica il suo limite più grande: l’incapacità a salire di livello nei big-match. Dopo le sconfitte contro Juve e Lazio e il pari col Napoli, i giallorossi perdono 2 a 1 contro la capolista rossonera al termine di una gara decisa dai gol di Ibrahimovic e Kessie (su rigore). Un ko giusto ma vissuto con rabbia dai tifosi romanisti, che sui social se la prendono con l’arbitro Maresca – per il rigore generoso dato agli ospiti – ma stavolta sul banco degli imputati finisce anche Mourinho, perché il gioco offerto dai giallorossi non ha convinto i tifosi.

Roma, critiche per tutti dopo i primi 45’

La partita decolla sin da subito. Il Milan prova a menare le danze ma la Roma è abile a ripartire e nei primi 15’ sfiora 2 volte il gol con Pellegrini. “Li aspettiamo bassi e ripartiamo, per me è un buon piano partita” è l’analisi tattica di un supporter. Qualcuno invece non riesce proprio ad essere ottimista: “Noi tiriamo e sfioriamo i pali, loro al primo tiro in porta naturalmente la butteranno dietro”. Ed effettivamente va proprio così, perché al 26’ una sassata su punizione di Ibrahimovic porta il vantaggio il Milan: “Una barriera proprio de me***” scrive sconfortato un tifoso. “Goal sul lato del portiere, colpa di Rui Patricio. Poco da aggiungere” è un’altra considerazione. Quindi, sui social romanisti cala una cappa di negatività e critiche, sia all’indirizzo di Mourinho (“Loro hanno un allenatore che prova a giocare, noi no”) che verso i giallorossi più deludenti nei primi 45’: “Giochiamo in 9, Mikytharian e Abraham male male”.

Roma, rabbia social per il rigore al Milan

Nella ripresaMourinho lascia negli spogliatoio Mikytharian e mette in campo il gioiellino Felix Afena-Gyan. Un cambio apprezzato dai tifosi giallorossi: “Dai che il predestinato ci rimette in partita” scrive speranzoso un fan. Poi succede di tutto. Ibra segna il raddoppio, annullato per fuorigioco millimetrico, poi si procura un rigore trasformato da Kessie, ma sui social giallorossi esplode la rabbia dei tifosi per il penalty che sembrerebbe a dir poco generoso: “Arbitro vergognoso”, oppure: “Maresca indecente”, e ancora: “Insomma terzo big match che ci incul*** gli arbitri”. Qualcuno osserva sfiduciato: “Già siamo scarsi ma poi se ci metti un arbitro di me***come questo che vuoi fare?”. Dopo l’espulsione di Hernandez, la Roma riprende a crederci ma il gol di El Shaarawy che accorcia le distanze arriva troppo tardi, in pieno recupero, anche se c’è ancora tempo – praticamente sul gong – per reclamare un rigore non assegnato da Maresca.

Dai romanisti pioggia di critiche per Maresca e Mou

E a fine gara esplode la rabbia dei romanisti che trova due bersagli. In primis, ovviamente, il direttore di gara: “Maresca ha rovinato la partita, è davvero scarsissimo”. Ma sono tante anche le critiche rivolte a Mourinho: “Giochiamo come una provinciale degli ‘80” si lamenta un fan. Mentre qualcuno è ancora più drastico: “Siamo nulli come gioco. Inizio a chiedermi se Mou vale gli 8 milioni all’anno del suo contratto”.

