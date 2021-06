La Spagna sbatte sul Portogallo: traversa di Morata

E’ finita in parità, a reti bianche, il derby iberico tra Spagna e Portogallo disputato a Madrid. Le Furie Rosse dominano l’amichevole di preparazione a Euro 2020, ma non riescono a passare sbagliando troppo in attacco: al 91′ l’occasione più ghiotta è per Morata, che colpisce una traversa.

In campo per tutti i 90′ Cristiano Ronaldo, mentre il napoletano Fabian Ruiz viene sostituito al 75′. I lusitano si vedono annullare un gol nella ripresa per fallo di Fonte.

OMNISPORT | 04-06-2021 22:01