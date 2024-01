Lavezzi, Denis fa chiarezza sulle condizioni del Pocho: "Su di lui tante falsità, vi dico come sta davvero"

Qualche giorno fa è andato a trovarlo in Argentina, dopo l'incidente a Punta del Este: il "Tanque" Denis vuota il sacco sulle condizioni del suo ex compagno nel Napoli, Lavezzi.

17-01-2024 17:02

I tifosi del Napoli non lo hanno dimenticato. Sabato scorso, in occasione del derby con la Salernitana, uno striscione si è materializzato al Maradona, in Curva A. Un abbraccio a distanza per Ezequiel Lavezzi: “Pocho tieni duro”. Una testimonianza di affetto sincera e genuina nei confronti di un beniamino indiscusso dei tifosi azzurri, un campione che ha accompagnato la crescita del club di De Laurentiis: da neopromosso in A nel 2007 a “grande” in tutto e per tutto.

Lavezzi, voci e indiscrezioni dopo l’incidente a Punta del Este

Le preoccupazioni riguardo allo stato di salute di Lavezzi sono tante, soprattutto a causa del rincorrersi di voci e indiscrezioni dal Sudamerica subito dopo l’incidente a Punta del Este, in Uruguay. In quella circostanza si parlò di un accoltellamento, mentre a proposito del possibile ricovero in una struttura specializzata, qualcuno è arrivato addirittura a scrivere di dipendenza da droghe o da altre sostanze. Tutte falsità secondo uno che il Pocho lo conosce bene: German Denis.

Il Tanque e il Pocho: l’incontro tra i due ex attaccanti del Napoli

Il “Tanque” è stato compagno di squadra di Lavezzi nel Napoli per due stagioni, dal 2008 al 2010, e qualche giorno fa è andato a trovarlo a casa sua. Un incontro che ha fatto molto piacere al Pocho, che lo ha immortalato in una “storia” su Instagram.

Fonte: Instagram

Denis ha potuto constatare di persona come l’amico ed ex compagno stesse realmente. Deve curarsi, certo. Ma il quadro è meno fosco di come presentato da qualcuno. Nello specifico, come rivelato dal suo avvocato, Lavezzi soffre di ipomania, un disturbo della personalità che sta trattando in una clinica per la salute mentale.

Come sta Lavezzi? Denis fa chiarezza sulle sue condizioni

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Denis ha parlato dell’impressione ricevuta proprio in quell’incontro con Lavezzi: “Sono stato con lui in Argentina due settimane fa e ha solo bisogno di recuperare, di stare un po’ con la famiglia, per recuperare i suoi equilibri. Sul Pocho sono state dette tante falsità, lui è una bella persona ed è in salute: saprà rialzarsi grazie al suo carattere, perché è un ragazzo intelligente. Pian piano verranno fuori le sue qualità e ritornerà alla grande. Posso assicurare che la sua famiglia gli sta vicino, lui ha bisogno proprio di avere accanto le persone che gli vogliono bene“.