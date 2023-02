Nella conferenza di presentazione del match di campionato contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, non si fa scappare l'occasione e risponde a tono dopo le accuse di Luis Alberto

Non si sono praticamente mai amati e, forse, mai lo faranno. Maurizio Sarri e Luis Alberto, nonostante i riavvicinamenti, le prestazioni e il minutaggio comunque importante riservato al centrocampista spagnolo, proseguono sulla linea dei moderni Sandra e Raimondo, che non perdono mai l’occasione di punzecchiarsi, pur essendo consapevoli dell’importanza uno dell’altro.

I due non mancano, infatti, occasione per lanciarsi frecciatine più o meno velate. L’ultima, in ordine di tempo, la riserva il tecnico al Mago, con parole ancora una volta non proprio al miele in risposta alle dichiarazioni pungenti rilasciate poche ore prime dal classe ’92 spagnolo.

Lazio, la critica di Luis Alberto a Sarri

Intervistato su Twitch da un giornalista connazionale, Luis Alberto aveva, infatti, ammesso di come i metodi di allenamento di Maurizio Sarri fossero molto diversi da quelli del suo predecessore sulla panchina della Lazio, Simone Inzaghi, e che: “Ci fa vedere dei video molto lunghi ogni giorno, è diverso da Inzaghi. A volte mi cala l’occhio“. Pur ammettendo che i biancocelesti, insieme a poche altre squadre in Serie A, riescano a esprimere un calcio europeo, la stoccata rimane e Sarri non ha mancato di rispondere a tono.

Sarri risponde a Luis Alberto: “è un caz*ne”

Il tecnico biancoceleste, infatti, nel presentare il match contro l’Atalanta, in conferenza stampa non ha resistito e, interpellato circa le dichiarazioni di Luis Alberto, si è lasciato andare a un commento che, tra il serio e il faceto, resta comunque più che colorito: “Luis è un caz*ne. Lui si diverte ad andare contro corrente. Per quanto riguarda i filmanti, posso solo dire che il 50% di quelli che faccio vedere è la squadra stessa a chiedermeli“.

Sarri cita Guardiola sull’Atalanta

In merito alla gara con la Dea, Sarri cita Guardiola: “Quando si parla di Atalanta, ha ragione Guardiola… è come andare dal dentista. E’ uno scontro diretto e ci deve dare grandi motivazione: è un rischio, ma anche una grande opportunità. All’andata abbiamo vinto 2-0 facendo una buona gara, loro normale. Se l’Atalanta cala fisicamente diventa una squadra normale, se sta bene fisicamente è fortissima, perché ha anche tanta qualità. Sarà un gara tosta per noi e la dovremo affrontare rendendoci conto dell’importanza del momento”.

Champions, Sarri si nasconde

Poi, sulla Champions il tecnico toscano gioca a nascondino: “Champions? Un conto sono gli obiettivi credibili, un altro i sogni, che sono meno credibili, ma non per questo meno attuabili… Non siamo tra le prime quattro per fatturato e stipendi in Serie A, quindi non abbiamo alcuno responsabilità di andare in Champions. Però, la squadra ha voglia di fare e si applica ogni giorno al meglio. Vedremo a quale risultato porterà tutto ciò. Quest’anno si sta facendo meglio della passata stagione sotto tutti i punti di vista. C’è soltanto un po’ di frustrazione perché il momento di fare il salto di qualità definitivo sembra sempre a un passo, ma non arriva mai. Dobbiamo crescere ancora, fin dalla gara di sabato”.

Le debolezze della Lazio

Infine, sulla scarsa vena offensiva della Lazio, Sarri ammette: “Andiamo poco alla conclusione per la mole di gioco che produciamo e questo è un problema. Dobbiamo cercare la porta avversaria con maggiore frequenza, perché andiamo alla conclusione solo quando c’è una situazione di grande pericolosità e non va bene. Possiamo fare meglio anche da fermo, perché abbiamo anche calciatori bravi nel fondamentale. Approccio sbagliato ai secondi tempi? Ne abbiamo parlato anche troppo. E’ arrivato il momento di smetterla, altrimenti si rischia di innescare un meccanismo perverso…