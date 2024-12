Le probabili formazioni della 17a giornata: assenze pesanti per Atalanta, Juve, Milan e Inter

Serie A 2024-25, 17° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La 17a giornata è un turno prenatalizio che arriva in un momento particolarmente denso di partite. Non si è ancora spenta del tutto l’eco delle coppe europee, dell’ultima giornata di campionato e della Coppa Italia che le venti protagoniste del campionato sono di nuovo in campo. Questo accumulo di partite finisce per creare problemi ai mister che devono, in qualche caso, fare la conta per vedere gli abili e schierabili in campo. La giornata inizia venerdì con l’anticipo Verona-Milan e sia Zanetti sia Fonseca devono inventarsi gli schieramenti rinunciando a giocatori importanti come Serdar da una parte e Abraham, Loftus e Pulisic dell’altra. Nei rossoneri possibile la riconferma di Jimenez sull’out sinistro. Anche in Toro-Bologna gli assenti si contano a decine da una parte e dall’altra. Il Napoli contro il Genoa rinuncia ancora a Buongiorno e Kvara; la Lazio a Lecce con la difesa da rifare, visti anche gli effetti della contemporanea assenza di Romagnoli e Gila. L’Atalanta ospita l’Empoli ma deve rinunciare al suo uomo ovunque De Roon squalificato; la Juve va a Monza a giocare una partita che a leggere gli assenti da ambo le parti ne uscirebbe una squadra da medio-alta classifica e comunque stavolta mancherà pure Weah oltre ai soliti, a Cambiaso e all’imperscrutabile Douglas Luiz. Infine nel posticipo del lunedì l’Inter ospita il Como e dovrà con ogni probabilità rinunciare all’ex Barella, ma Inzaghi non dovrebbe far troppa fatica a trovare un rincalzo all’altezza.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 20 Dicembre 2024 ore 20:45 Hellas Verona 3-4-2-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) J. Tchatchoua (38) O. Duda (33) R. Belahyane (6) D. Lazović (8) T. Suslov (31) Dailon Livramento (14) A. Sarr (9) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Gabbia (46) M. Thiaw (28) Álex Jiménez (20) T. Reijnders (14) Y. Fofana (29) S. Chukwueze (21) M. Liberali (30) Rafael Leão (10) Álvaro Morata (7) Riserve F. Magro, S. Perilli, D. Bradarić, C. Corradi, F. Daniliuc, D. Faraoni, G. Magnani, Dani Silva, G. Kastanos, A. Cissè, D. Mosquera, C. Tengstedt M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, D. Calabria, T. Hernández, S. Pavlović, F. Tomori, F. Terracciano, S. Vos, F. Camarda, N. Okafor Squalificati - - Indisponibili S. Serdar - Altro - Rientra il 21-12-2024 , A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 , M. Lambourde - Distorsione alla caviglia - Rientra il 21-12-2024 A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , R. Loftus-Cheek - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-12-2024 , L. Jović - Infortunio all'inguine - Rientra il 30-12-2024 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 , C. Pulišić - Lesione al polpaccio - Rientra il 30-12-2024 , Y. Musah - Strappo muscolare, K. Zeroli - Infortunio alla coscia Sabato 21 Dicembre 2024 ore 15:00 Torino 3-5-2 Bologna 4-2-3-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) G. Maripán (13) A. Masina (5) M. Pedersen (16) K. Linetty (77) S. Ricci (28) G. Gineitis (66) B. Sosa (24) A. Sanabria (9) C. Adams (18) Probabili titolari Ł. Skorupski (1) L. De Silvestri (29) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) C. Lykogiannis (22) R. Freuler (8) T. Pobega (18) L. Ferguson (19) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, V. Lazaro, I. Ilić, S. Perciun, A. Tamèze, N. Vlašić, Y. Karamoh, A. Njie N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, T. Corazza, M. Erlić, E. Holm, S. Posch, G. Fabbian, N. Moro, K. Urbański, T. Dallinga, S. Iling-Junior, J. Karlsson Squalificati Saúl Coco - Termina il 22-12-2024 - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 22-12-2024 R. Orsolini - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , M. Aebischer - Altro - Rientra il 22-12-2024 , Juan Miranda - Infortunio alla coscia - Rientra il 22-12-2024 , O. El Azzouzi - Altro - Rientra il 22-12-2024 , D. Ndoye - Distorsione alla caviglia, N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 Sabato 21 Dicembre 2024 ore 18:00 Genoa 4-2-3-1 Napoli 4-3-3 Probabili titolari N. Leali (1) A. Vogliacco (14) M. Bani (13) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) M. Badelj (47) M. Frendrup (32) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) Juan Jesus (5) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) David Neres (7) Riserve P. Gollini, D. Sommariva, A. Marcandalli, A. Matturro, B. Norton-Cuffy, S. Sabelli, F. Accornero, E. Bohinen, P. Masini, F. Melegoni, G. Pereiro, D. Ankeye, M. Balotelli, Vítinha E. Caprile, N. Contini, Rafa Marín, L. Spinazzola, B. Gilmour, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin Squalificati - - Indisponibili R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 22-12-2024 , Junior Messias - Lesione al polpaccio, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 22-12-2024 , J. Ekhator - Infortunio alla coscia - Rientra il 22-12-2024 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-02-2025 P. Mazzocchi - Lesione al polpaccio - Rientra il 22-12-2024 , K. Kvaratskhelia - Infortunio al ginocchio - Rientra il 30-12-2024 , M. Folorunsho - Distorsione alla caviglia - Rientra il 30-12-2024 , A. Buongiorno - Infortunio alla schiena Sabato 21 Dicembre 2024 ore 20:45 Lecce 4-2-3-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) P. Dorgu (13) H. Rafia (8) M. Berisha (5) L. Coulibaly (29) S. Pierotti (50) Tete Morente (7) N. Krstović (9) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Patric (4) Filipe Bordon (76) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) Pedro (9) M. Zaccagni (10) T. Noslin (14) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, A. Pelmard, L. Hasa, Þ. Helgason, M. Kaba, F. Marchwiński, E. McJannet, R. Oudin, Y. Ramadani, R. Burnete, A. Rebić, N. Sansone A. Furlanetto, C. Mandas, L. Pellegrini, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, M. Lazzari, B. Dia, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili L. Banda - Altro - Rientra il 12-01-2025 , A. Gallo - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 22-12-2024 , Kialonda Gaspar - Altro - Rientra il 10-02-2025 M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 22-12-2024 , A. Romagnoli - Distorsione alla caviglia, Mario Gila - Altro

Tutte le partite di questa giornata