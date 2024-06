Ludovica Pagani, l'influencer atipica al fianco di Stephan el Shaarawy: Quelli che il calcio, dj e l'ambizione di diventare criminologa

Protagonista versatile e assai amata sui social, è la compagna dell'attaccante della Roma e della nazionale ed è tra le più seguite di questi Euro2024

Nell’era digitale, forse quanto stiamo attraversando è la fase di minor lustro per coloro abbiamo intrapreso quel ruolo che, sinteticamente, andiamo a riassumere quali influencer. In questa categoria di pensiero, in cui si inseriscono nomi noti e assidui frequentatori e frequentatrici dei social, si annovera anche Ludovica Pagani, protagonista di questa epoca e compagna di uno dei calciatori che il ct Luciano Spalletti ha deciso di convocare e portare in Germania per Euro2024.

Ludovica Pagani è la fidanzata di Stephan El Shaarawy, talento purissimo che oggi è legato alla Roma dopo aver conosciuto un’esplosione al Genoa e passare poi al Milan. Poi per vicende varie si è ritrovato nella capitale, sponda giallorossa, dopo un certo peregrinare. Di questi anni è il suo rapporto con Pagani, che aveva già conquistato un suo pubblico e che, con il calciatore, vive una relazione tenuta protetta, discreta.

Chi è Ludovica Pagani, la fidanzata di Stephan El Shaarawy

Ma questa scelta di non ostentare, condivisa e voluta fortemente dal suo fidanzato, calciatore della Roma e della nazionale, non è l’unico tratto fuori dallo stereotipico che di solito si associa a chi intraprende questo percorso sui social legato all’adv digitale, al marketing commerciale nelle sue svariate declinazioni.

La loro storia è incominciata quasi inosservata e così anche la crisi, a quel che narrano le cronache del tempo, sarebbe stata momentanea e coincisa con l’arrivo di José Mourinho in panchina. Nulla di irreparabile, tant’è che Stephan El Shaarawy e Pagani sono ancora insieme anche in questi Europei.

Ludovica Pagani, classe 1995, è nata a Bergamo ma è vissuta a Cologno al serio dove risiede ancora oggi la sua famiglia e che costituisce, nonostante gli studi e gli impegni professionali la portino a Milano, il punto fermo cittadina nella quale è cresciuta e dove ha frequentato le scuole.

Gli studi e la televisione

Si è diplomata nel locale Liceo Lingustico per poi intraprendere un percorso universitario che l’ha condotta a laurearsi in Economia e Management, per poi specializzarsi ed acquisire maggiore profondità nel proprio ambito professionale frequentando un Master in giornalismo.

Una formazione continua che l’ha condotta a seguire e migliorare l’ambito scelto: Ludovica ha preso parte a programmi televisivi quali come Quelli che il calcio, dopo Sportitalia e le tv locali come TeleLombardia, mentre oggi è una presenza fissa in radio con Versus su RDS. Inoltre ha un podcast CasaPagani2.0, in qualità di speaker e giornalista, ed è seguita dall’agenzia Power-TalentAgency.

La radio e il libro

Proprio nell’ambito della crescita del suo ruolo e della sua progressiva notorietà, ha deciso di firmare un libro Semplicemente Ludovica che ripercorre le tappe che l’hanno condotta a diventare una protagonista del web estremamente giovane, tant’è che l’anno di pubblicazione del volume in questione è addirittura 2019.

Entrata nell’agenzia di talenti del gruppo Mondadori, risulta ancora oggi una delle influencer di punta pur essendo più attenta alla professione di dj e alla radio, cura in modo professionale i suoi accont social che vantano un numero immane di utenti. Ormai il suo pubblico, su Instagram, si aggira attorno ai 4 milioni di followers contro i 6 del suo fidanzato.

La carriera da influencer atipica

Nel corso di questi ultimi anni si è concentrata su un target giovane e, complice la sua passione per musica e radio, si è trasformata in una delle dj più celebri anche fuori dai social. Si legge nella sua bio:

“Influencer da più di 4,5 milioni di follower e punto di riferimento dei giovani 25enni italiani. Ludovica parla loro di sport, fitness, vita sana e svago, attraverso la musica. È una rinomata DJ italiana, con date sold out in Italia e all’estero. Prima DJ donna a suonare in Egitto, con i suoi tour porta la sua musica a livello internazionale. Dinamica, sportiva, ironica e irriverente. Sui social Ludovica racconta tutte le sue passioni, raggiungendo altissimi livelli di engagement rate. Grazie al suo tone of voice diretto e fresco, è stata protagonista di diverse conduzioni radio e di Casa Pagani, suo format di interviste da più di 300mila visualizzazioni”.

In passato, Ludovica Pagani ha manifestato a più riprese, non a ultimo una recente intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale aveva palesato il suo desiderio giovanile di diventare criminologa e di stimare molto Roberta Bruzzone anche per la sua attività divulgativa.

I social e il no a foto e video con Stephan

I 4 milioni di followers sono un patrimonio di non poco conto. E Ludovica Pagani lo gestisce con estrema cautela. E così anche la sua vita privata che, malgrado l’unione con un personaggio pubblico, è davvero riservata a pochi. Parca per quel che riguarda i dettagli del suo incontro con Stephan El Shaarawy, Ludovica ha spiegato che si tratta di una scelta che ha pianificato in perfetta sintonia con il calciatore.

Entrambi hanno maturato la convinzione di tenere la loro relazione lontana dai social e dai media, in generale, come ha spiegato con una risposta secca in una delle ultime interviste rilasciatee citata sopra, a cui ha illustrato perché non posta foto e video: “Non mi piace farlo. Lui è riservato, qualità che apprezzo tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla”.

In questi Euro2024, a differenza di quanto avvenuto in precedenza in analoghi tornei, le fidanzate dei calciatori non si sono ancora viste molto in tribuna o sugli spalti. E anche per Ludovica Pagani attendiamo, pur essendo nota la sua ritrosia a sovrapporsi a El Shaarawy anche solo per poche ore.