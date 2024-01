Lukaku allarma la Roma: anche il belga fa l’occhiolino all’Arabia Saudita

Per il centravanti giallorosso la Saudi Pro League è destinata a diventare “il miglior campionato del mondo”: si candida a una chiamata degli sceicchi?

25-01-2024 16:22

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Che sia Romelu Lukaku il prossimo top player destinato a trasferirsi in Arabia Saudita? La domanda è legittima dopo le dichiarazioni del centravanti della Roma successive all’amichevole con l’Al Shabab: secondo il belga la Saudi Pro League diventerà “la lega migliore del mondo”.

L’assist di Lukaku all’Arabia Saudita

Romelu Lukaku fa l’occhiolino al calcio dell’Arabia Saudita: il centravanti belga ha speso parole al miele per la Saudi Pro League dopo l’amichevole tra la Roma e l’Al Shabab, disputata ieri all’Awwal Stadium di Riyadh. L’attaccante ha infatti elogiato l’organizzazione e l’ambizione del campionato degli sceicchi.

Per Lukaku la Saudi Pro League diventerà la lega migliore al mondo

“Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore”: queste la parole pronunciate da Lukaku dopo aver deciso la partita di ieri, vinta per 2-1 dalla squadra di Daniele De Rossi. “I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori, stanno migliorando molto. Potrebbe essere la migliore competizione del mondo”, ha poi aggiunto Lukaku.

Lukaku tentato dall’Arabia nella scorsa estate

Lukaku insomma pare aprire alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita alla fine della stagione con la Roma. D’altra parte già nella scorsa estate, prima che si facesse avanti la Roma, il centravanti belga aveva ricevuto un’offerta dagli sceicchi con un maxi-stipendio da 30 milioni di euro a stagione. L’affare non si concluse, ma potrebbe chiudersi al termine della stagione in corso, soprattutto se uno dei club sauditi – proprio l’Al Shabab sembra il pole – portasse sulla propria panchina José Mourinho. La Roma, d’altra parte, non potrebbe opporsi: il cartellino di Lukaku appartiene al Chelsea (fino al 2026) e il belga è attualmente in giallorosso grazie a un prestito secco, senza diritto di riscatto.