Marelli fa chiarezza su mancato rosso ad Handanovic, bufera social

C’era o no il cartellino rosso per l’intervento di Handanovic su Defrel ieri sera in Sassuolo-Inter? La decisione dell’arbitro Pairetto, che ha lasciato correre, ha fatto assai discutere. Episodio importantissimo perchè accaduto allo scadere del primo tempo con gli emiliani avanti di un gol. Era il 46’, per un pasticcio di De Vrij, Defrel s’invola da solo verso Handanovic, che in uscita disperata fuori area fa di tutto per evitarlo ma lo tocca col gomito destro sul viso. Pairetto non fischia e il Var non interviene: l’interpretazione dell’arbitro è che sia Defrel ad andare verso il portiere. La partita finirà 2-1 per l’Inter.

Per Marelli giusto non espellere Handanovic

Nel dopo-partita si è lamentato molto l’allenatore del Sassuolo Dionisi, che si è anche chiesto perchè il Var non sia intervenuto, ma per Luca Marelli la decisione di Pairetto – recentemente proposto come nuovo arbitro internazionale – è stata giusta. L’ex arbitro comasco su Dazn ha dato la sua opinione dicendo: “Direi che è giusto. C’è stato un leggerissimo contatto ma Handanovic ha cercato di spostarsi in tutti i modi rispetto alla traiettoria di Defrel. A sua volta il giocatore del Sassuolo ha cercato di saltare il portiere nerazzurro ma ha cercato un po’ troppo il contatto”.

“Pairetto ha fischiato la fine del primo tempo. Non c’erano gli estremi per un off-review. Se fosse stato riconoscuto il fallo all’estremo difensore interista sarebbe stata punizione e rosso per lui. Ci sarebbero quindi stati gli estremi perché il VAR potesse intervenire, ma dal mio punto di vista è stato giusto lasciar correre».

I tifosi protestano sui social per il mancato rosso ad Handanovic

Fioccano le reazioni su twitter: “era espulsione perché il giocatore del Sassuolo prende una gomitata in faccia” o anche: “la domanda è: senza l’incrocio con Handanovic, Defrel sarebbe andato “in porta”? mi ha ricordato un intervento di Meret (espulso) su Ronaldo in Napoli-Juve di qualche anno fa, arbitro Rocchi, dove il contatto fu minimo, proprio come questo”.

C’è chi scrive: “Il contatto punibile per me non è neanche tanto la gomitata (che secondo me è passibile già di sanzione) quanto il fatto che con il piede sinistro, dopo aver già colpito in faccia Defrel, Handanovic calcia Defrel abbattendolo. Non può non essere rosso. Per me non c’è attenuante” e infine: “E il movimento della gamba/piede sinistro di Handanovic non è neanche naturale (avesse voluto evitare il contatto la gamba l’avrebbe trascinata). Invece la alza volontariamente per colpire Defrel, peraltro riuscendoci bene”.

