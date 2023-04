Mercato Inter: Marotta e Ausilio guardano verso la Liga spagnola

Tanti i nomi sul taccuino e sullo sfondo la grande trattativa che potrebbe riportare Kessie in Italia e Brozovic al Barcellona

15-04-2023 12:18

L’Inter guarda convintamente la Liga spagnola per trarre spunto per i prossimi acquisti. Il mirino è in particolare orientato verso Barcellona, squadra con cui si potrebbe concretizzare il clamoroso scambio che riporterebbe Kessie in Italia appena un anno dopo – ma sull’altra sponda del Naviglio – e Marcelo Brozovic in Catalogna. Non è però questo l’unico affare che potrebbe concretizzarsi per i nerazzurri in questa parte del mondo.

Scambio Brozovic – Kessie: al lavoro Ausilio e Alemany

Piero Ausilio e Mateu Alemany, rispettivamente diesse dell’Inter e capo dell’area sportiva del Barcellona, sono al lavoro da tempo sullo scambio Kessie – Brozovic. Si erano visti un mese fa a Oporto, si sono rivisti giovedì scorso nella capitale catalana, con tanto di paparazzi appostati. Non è semplice mettere in ordine le carte perché si arrivi al sì. Ma a pesare potrebbero essere le volontà dei giocatori e la possibilità di una ricca plusvalenza.

Novità dell’incontro di giovedì: negli uffici blaugrana c’era anche il ds Jordi Cruyff, Ausilio era accompagnato da Edoardo Crnjar, agente molto attivo in casa nerazzurra e con buoni uffici al Barça (ma è anche rappresentante di Roberto De Zerbi, candidato in ascesa per l’eventuale sostituzione di Simone Inzaghi). Proprio quest’ultima variabile sancisce come sia il difficile il mercato dell’Inter senza sapere chi ci sarà in panchina tra pochi mesi e quale competizione europea disputerà.

Brozovic – Kessie: le cifre e il malessere dell’ivoriano

Brozovic e Kessie vengano valutati sui 30 milioni ciascuno, hanno anche stipendi simili, 6.5 milioni di euro l’anno. Questa trattativa pare essere anche al di sopra delle future scelte tecniche e dell’Europa che sarà. A gennaio era stata fortemente d’attualità, in vista dell’estate torna molto calda. Brozovic, dopo mesi difficili, contro il Benfica è parso risorgere. E un centrocampista così servirebbe eccome a Xavi, tecnico azulgrana. A dire il vero, anche Kessie ha preso un po’ di fiducia rispetto a qualche mese fa, ma la soddisfazione è un’altra cosa. Le gerarchie sono chiare: è chiuso da Sergio Busquets e dai due ragazzini terribili Pedri e Gavi. E c’è pure l’olandese De Jong. Qualche volta gli passa davanti anche Sergi Roberto nell’affollato centrocampo del Barcellona.

Se Busquets rinnoverà – il contratto scade a giugno e la bandiera catalana sta rinegoziando al ribasso rispetto ai 17 milioni attualmente percepiti – allora Kessie chiederà con decisione la cessione. All’Inter avrebbe il posto da titolare assicurato. Pure Sergi Roberto sta rinegoziando e c’è ottimismo per il prolungamento oltre il 2024. Non solo: da queste parti vorrebbero Gundogan.

Inter; in difesa piacciono Umtiti e Alonso

L’Inter in difesa modificherà anche la rosa. Addio a D’Ambrosio, De Vrij è in scadenza, Acerbi è da riscattare e Bastoni potrebbe diventare un caso come Skriniar. Alemany e Ausilio hanno quindi parlato anche di difensori: niente da fare per Andreas Christensen, dubbi sul francese Clement Lenglet, Marcos Alonso è un vecchio pallino che può giocare sia a 3 sia a 4. Al momento, al Barça è una riserva e in estate arriverà dall’Athletic Bilbao pure Inigo Martinez. Il contratto dell’ex viola scade nel 2024, non bisognerebbe sborsare troppo soldi dunque.

L’altro obiettivo è Umtiti, in prestito al Lecce, ma che tornerà tra pochi mesi in Catalogna. In questo caso, si proverebbe a strappare un prestito, lo stipendio in blaugrana è di 4 milioni di euro, spalmati precedentemente fino al 2026. Fisicamente si è rigenerato ed è pronto a riprovare in una grande. Se fosse italiana, se fosse l’Inter, lui sarebbe molto contento.