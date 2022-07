Juventus preoccupata: sempre meno opzioni per il vice Vlahovic

Alla Juventus manca ancora un attaccante. Serve qualcuno che possa dare una mano e far rifiatare Dusan Vlahovic. Juventus , il ritorno di Morata è complicato. Juventus, si valuta una soluzione interna. Juventus , il ritorno di Morata è complicato. Con Morata imbrigliato a Madrid, la Juventus rischia anche di non potersi fare avanti per altri due attaccanti interessanti come Timo Werner e Filip Kostic. Juventus, si valuta una soluzione interna.Approfondimento08:21