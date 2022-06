Ultimo aggiornamento 28-06-2022 11:42

Juventus, Arnautovic si allontana: costo elevato La Juventus è alla ricerca del vice Vlahovic. Tanti nomi in gioco tra cui quello di Marko Arnautovic, reduce da una buonissima stagione con la casacca del Bologna. La trattativa con il club felsineo non sarebbe semplice: i rossoblù chiedono 20 milioni. Troppi per la Vecchia Signora, che sta cercando una soluzione low cost. Leggi l'articolo 11:42

Mercato Juventus: cosa è successo ieri lunedì 27 giugno 2022

