Mercato Juventus: intrigo a centrocampo, suggestione in attacco

La Juventus è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. La società, contestualmente, sta lavorando per garantire a Max Allegri la miglior rosa possibile.

Tanti i punti interrogativi. L’infortunio di Arthur ha complicato i piani della società bianconera. La trattativa con Manuel Locatelli è in stand-by, si starebbe quindi pensando ad un’alternativa.

Il nome caldo sarebbe quello di Miralem Pjanic (alla Juventus dal 2016 al 2020). L’esperienza al Barcellona è stata deludente per il bosniaco che tornerebbe a lavorare volentieri con Max Allegri.

La Juventus starebbe pensando ad un piano per riportarlo a Torino. L’idea è quella di uno scambio di giocatori: Aaron Ramsey non piacerebbe ai blaugrana, da valutare l’ipotesi Rodrigo Bentancur.

Intrigo a centrocampo e suggestione per l’attacco. Pare che il PSG stia pensando di “liberarsi” di Mauro Icardi, vecchio pallino della Juventus che, a Parigi, fatica a trovare spazio.

L’argentino è sempre piaciuto ai vertici societari bianconeri ma, per poterlo inserire nella rosa attuale, servirebbe l’addio di un attaccante, nello specifico di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha fatto sapere di essere pronto per la nuova stagione in bianconero. Da capire se il PSG si farà avanti, magari mettendo sul piatto il cartellino di Mauro Icardi e un conguaglio per i bianconeri. In quel caso, la trattativa potrebbe decollare.

OMNISPORT | 18-07-2021 08:56