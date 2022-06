Mercato: Zaniolo lascia un altro indizio, tifosi della Juve scatenati

18-06-2022 11:17

Il calciomercato è fatto spesso di segnali, di indizi, di dettagli che non sfuggono al popolo dei social. Anche una story su Instagram può diventare rappresentativa di una volontà, di un avvicinamento o di un allontanamento rispetto a una squadra, a un presidente, ai tifosi. Capita, dunque, che per molti tifosi quello che è uno scatto dalle vacanze rischi di trasformarsi in una sorta di annuncio. Nicolò Zaniolo felice e contento con Federico Chiesa: una foto postata in relazione al possibile trasferimento del gioiellino della Roma alla Juventus?

Zaniolo, story su Instagram insieme all’amico Chiesa

Per tantissimi tifosi, soprattutto bianconeri, è proprio così. Senza ombra di dubbio. Un piccolo chiarimento, però, è doveroso. Zaniolo e Chiesa stanno trascorrendo un breve periodo di vacanza in Toscana e ieri sera hanno trascorso una serata in discoteca. Zaniolo ha pubblicato uno scatto su Instagram taggando il compagno di nazionale e facendo esplodere il “caso”: tifosi della Juventus scatenati, tifosi della Roma più inquieti di prima. L‘intervista di Zaniolo a Sportweek, infatti, aveva già fatto scattare diversi campanelli d’allarme.

L’indizio di Zaniolo fa impazzire i tifosi della Juventus

Molti tifosi della Juventus sognano già Zaniolo a Torino. “Il duo che ho sempre desiderato vedere in bianconero”, scrive entusiasta Mary pubblicando la foto dei due campioncini. Un po’ meno ottimista Pino: “Sarebbe fantastico, ma se per avere Zaniolo propongono lo scambio con Arthur non succederà mai”. Luca invece dà già i numeri dell’affare: “20 milioni per il prestito, altri 20 per il riscatto e qualche bonus e abbiamo preso anche Zaniolo“. Mentre Jules sottolinea: “Ma di che vi stupite, è gobbo da una vita: date un’occhiata ai suoi vecchi post di qualche anno fa”.

Zaniolo insieme a Chiesa, tifosi della Roma in fermento

Di tutt’altro tenore le reazioni dei tifosi della Roma. “Scusatemi perché questo scatto dovrebbe rendere Zaniolo più vicino alla Juventus e non Chiesa più vicino alla Roma?”, chiede Andrea con logica ferrea. Flavia invece si limita a un appello a Zaniolo: “Ti prego resta”. Anche Sabbo si associa: “Resta a Roma Nico”. E Gabriele ricorda: “Tu stai gia in un grande club, non scordartelo”. Ma c’è pure chi, come Mirko, smonta le barricate: “Con un’offerta importante può anche andare…tipo 40 milioni”.

