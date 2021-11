Messias porta il Diavolo in Paradiso, tifosi del Milan pazzi di gioia

24-11-2021 23:00

Messias si veste da uomo della Provvidenza e porta il Diavolo in Paradiso. Sembra una parabola mistica, è invece il racconto della prodezza miracolosa capace di mandare in estasi i tifosi del Milan. Successo di capitale importanza in casa dell’Atletico Madrid e qualificazione agli ottavi di Champions che torna incredibilmente a portata di mano, a patto però che nell’ultima giornata si verifichi una serie di fortunate coincidenze. Intanto, però, è il grande protagonista della grande serata di Madrid. Una classica serata “da Milan“.

Atletico Madrid-Milan, buon primo tempo dei rossoneri

All’intervallo si arriva col punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 e col Milan capace di giocare alla pari con la formazione di Simeone. Tifosi piuttosto soddisfatti sui social, anche se non mancano le critiche: “Abbiamo giocato fino alla trequarti. Poi lasciamo perdere”. Qualcuno ha dei suggerimenti per Pioli: “Subito Leao e Ibra“. E ancora: “Questo si che è Milan. Io sono fiducioso. Però credo che deve togliere subito Giroud perché rischia l’espulsione”. C’è spazio anche per i rimpianti: “Più guardo e più penso che in qualsiasi altro girone saremmo già passati…amen”. Rimpianti anche relativi alle occasioni fallite nella prima parte di gara: “Partita dominata, con dei veri attaccanti potevamo segnare almeno due gol e invece lì davanti abbiamo i gatti”.

Messias beffa Oblak e fa esplodere i tifosi del Milan

Nella ripresa il Milan continua a tenere bene il campo, anche se perde per infortunio Giroud: “L’unica cosa che volevo oggi è che uscissero tutti integri. Invece si è fermato anche Giroud, dopo Rebic, con un problema muscolare”, si rammarica un tifoso e sono in tanti a farlo. “Senza Rebic e Giroud bisogna pregare giorno e notte che ad Ibra (41 anni) non venga il raffreddore”, sottolinea un altro fan mentre c’è chi si interroga sul mancato ingresso di Leao: “Non entra. Ipotesi A: gestione, tanto più avendo perso anche Giroud. Ipotesi B: non ci voglio pensare”. Lo sconforto sopraggiunge dopo l’incredibile occasione fallita da Bakayoko: “Che sfortuna pazzesca, non segneremo mai”. Dalla postazione di commento di Amazon Prime, intanto, Ambrosini chiama un cambio: “Inserirei Messias“. E allo scadere è proprio il brasiliano a firmare il gol vittoria che fa impazzire di gioia i tifosi: “Diamo ad Ambrosini quel che è di Ambrosini, ma diamo soprattutto a Messias quel che è di Messias e facciamo i complimenti a lui e a chi l’ha portato al Milan“.

