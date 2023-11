Milan Chaka Traorè, che gaffe sui social: condivide il post contro Pioli poi fa dietrofront

La serata di Champions League e la sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund crea ulteriori polemiche: il giovane Chaka Traorè condivide il post di un tifoso contro Pioli, poi lo cancella

29-11-2023 12:28

Una serata da dimenticare, da cancellare o dalla quale ripartire: il Milan chiude la notte di Champions League contro il Borussia Dortmund con una grande delusione e la consapevolezza che ora servirà un miracolo per riuscire a conquistare la qualificazione agli ottavi nell’ultimo turno e il destino non è nelle mani dei giocatori rossoneri.

Milan, la gaffe di Chaka Traorè

Nella gara contro il Borussia Dortmund c’è stato spazio anche per il giovanissimo Chaka Traorè. Stefano Pioli è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni che ha messo a dura prova le sue possibilità di decidere chi mandare in campo nella sfida contro i tedeschi. E così c’è stato spazio nel finale di partita anche per il classe 2004 Chaka Traorè.

Il giovanissimo attaccante però più che protagonista in campo lo è stato dopo la partita sui social quando ha condiviso (probabilmente senza guardare attentamente, ndr) una storia Instagram molto negativa nei confronti di Stefano Pioli. In quella storia un tifoso rossonero scriveva: “Sempre con voi ma il pelato e il suo staff devono stare lontano dal mio Milan”. Ovviamente il giocatore rossonero si è accorto quasi subito del suo errore e ha rimosso la condivisione ma ormai il danno era già fatto e sui social hanno cominciato a girare gli screen.

Pioli nel mirino dei tifosi

Il 90’ non era neanche arrivato che nella notte milanese e sui social già è cominciato il tam tam del “Pioliout”. La dirigenza rossonera con Cardinale, Furlani e Moncada avrebbe tenuto anche un summit nella pancia di San Siro discutere del destino del tecnico ma sembra difficile pensare ad un cambio di direzione in questo momento della stagione, anche se nelle ultime ore sono emerse delle tesi che riguardano anche Zlatan Ibrahimovic.

I tifosi sono da tempo sul piede di guerra nei confronti del tecnico che dopo la vittoria dello scudetto sembra non essere più riuscito a replicare la magia di quella stagione da sogno e anche i tanti infortuni vengono “affibbiati” a Pioli e al suo staff.

Chaka Traorè nuovo idolo dei social

La gaffe di Chaka Traorè ha fatto in poche ore il giro del web e i tifosi sembrano avere trovato nel 19enne attaccante una sorta di idolo contro il “male” Pioli: “Chaka ha deciso di sacrificarsi per i bene del Milan. Domani purtroppo Coreanello lo farà sparire ma lui sarà sempre ricordato per questo atto di coraggio”. Mentre Fabri ha un’altra teoria: “E’ stato mandato avanti dai senatori e sacrificato sull’altare della patria, lo capirebbe anche un bambino dell’asilo”. Mentre c’è chi la butta sull’ironia: “Abbiamo un nuovo figlio della rivoluzione”.

