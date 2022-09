21-09-2022 18:02

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore dell’area tecnica e direttore sportivo del Milan proseguono la loro campagna di rafforzamento del Diavolo. Dopo il calciomercato estivo che ha visto Charles De Ketelaere, arrivato dal Club Brugge per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, essere l’investimento più importante, accanto a tanti buoni nomi di prospettiva per puntellare la rosa e fornire alternative a Stefano Pioli, la dirigenza rossonera continua a scandagliare il mercato.

Milan su Kiwior dello Spezia

Il nome che oggi pare vicinissimo a un trasferimento a Milanello è quello del difensore polacco in forza allo Spezia, Jakub Kiwior, che alla seconda stagione tra le fila dei liguri sta confermando quanto di buono fatto nell’anno dell’esordio in Serie A. Prestazioni importanti, che vista anche la duttilità del ragazzo classe 2000, l’anno scorso provato da Thiago Motta anche come mediano e capace di giocare al centro o come laterale di difesa, hanno spinto diversi club interessarsi a lui, tra cui anche il West Ham.

Kiwior-Milan e quell’opzione

Sul giocatore avrebbe messo gli occhi pure la Roma e il Napoli, ma come riportato dal sito sportivo polacco Goal.pl ci sarebbero voci di un forte avvicinamento di Kiwior ai campioni d’Italia. Pochi o nulli i dettagli della possibile operazione, anche se tra i due club potrebbe anche essere intavolato un discorso che riguardi Mattia Caldara e, forse, Daniel Maldini. Due profili in prestito in Liguria, a evidenziare i buoni rapporti tra le parti. Inoltre, al momento del passaggio agli spezzini dell’ex Atalanta si era vociferato di una possibile opzione strappata dal Diavolo per il polacco.

Milan, i tifosi approvano Kiwior

Nonostante la mancanza di grandi dettagli circa il possibile affare, i tifosi del Diavolo dimostrano di apprezzare la prospettiva e, sui social, non mancano di palesare il proprio entusiasmo. Qualcuno scrive: “Sono sicuro al 91.23% che non si possa praticare vero Piolismo senza Jakub Piotr Kiwior” e un altro commenta con un eloquente: “Magari” e ancora: “Speriamo…forte”, “Kiwior sarebbe un colpaccio clamoroso“, “Mio pupillo da tempo Per me sistemiamo la difesa per anni”, “Molto forte, a me piace un sacco“, “Un suo eventuale arrivo gaserebbe e mi darebbe vibes da difesa a 3 con Theo e Calabria liberi di viaggiare sulle fasce”, “Per me Jakub Kiwior è un grandissimo sì“.