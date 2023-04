Milan, l’impresa di Napoli carica i tifosi: settore ospiti del Maradona esaurito in Champions

I 3.500 biglietti a disposizione dei supporter rossoneri venduti in 20 minuti: dopo il 4-0 firmato da Leao e compagni cresce la fiducia nel bis europeo in casa degli azzurri

07-04-2023 17:32

Con il successo di Napoli il Milan ha entusiasmato i suoi tifosi che oggi hanno dato dimostrazione di credere fortemente nel bis europeo della squadra di Stefano Pioli al Diego Armando Maradona: sono andati esauriti in appena 20 minuti i 3.500 biglietti messi in vendita per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma nello stadio partenopeo il 18 aprile.

Napoli-Milan di Champions, biglietti per gli ospiti esauriti

Una lunghissima coda virtuale s’è creata oggi sul portale di Vivaticket, che metteva in vendita i biglietti per il settore ospiti di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 18 aprile.

I tagliandi sono rimasti in vendita solo per 20 minuti, trascorsi i quali i tifosi si sono visti apparire sullo schermo del proprio pc o del proprio smartphone la scritta “Evento non disponibile”.

Napoli-Milan, settore ospiti esaurito al Maradona

Il settore dedicato agli ospiti del Maradona, dunque, sarà tutto esaurito: chi non è riuscito ad acquistare il biglietto dovrà accontentarsi di seguire la partita in tv, dato che per questo evento non è concesso il cambio nominativo e dunque non è neanche possibile la rivendita dei biglietti.

Sul web l’entusiasmo dei milanisti per la Champions

Sul web sono molti i tifosi del Milan delusi per non essere riusciti a comprare un biglietto per la sfida di Champions al Maradona. “Ma i biglietti per Napoli Milan sono Sold out oppure ci saranno nuove trance?”, domanda WorldC su Twitter mostrando ancora una flebile speranza. “Impossibile prendere i biglietti… Ma neanche domenica c’ero, speriamo finisca alla stessa maniera”, scrive MarioN provando a consolarsi. “Biglietto preso! – esulta Franos – Torneremo a Napoli per accompagnare il Milan in semifinale!”.