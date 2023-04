Milan, Pioli non pensa al futuro e prepara una mossa per fermare Osimhen

Il Milan si prepara alla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli: Pioli presenta il match con gli azzurri senza voler cambiare il volto della sua squadra

17-04-2023 19:31

Il Milan si prepara alla sfida del Maradona. Domani sera i rossoneri provano a difendere il vantaggio conquistato con la vittoria nella gara d’andata per provare a conquistare la semifinale di Champions League contro il Napoli. Il derby italiano in Europa si preannuncia molto equilibrato e prima della gara Stefano Pioli si dimostra molto sicuro delle potenzialità della sua squadra.

Milan, Pioli non pensa al futuro: “Le valutazioni si fanno alla fine”

Raggiungere la semifinale di Champions League sarebbe un grande traguardo per il Milan che però in questo momento sta facendo fatica in campionato con una posizione tra le prime quattro che rimane fondamentale in chiave futura. Stefano Pioli però vuole concentrarsi solo sulla sfida di domani.

Siamo qui per giocarci la Champions e dobbiamo pensare una partita alla volta. Sarebbe un percorso importante per noi, cominciato tre ani fa. Ma siamo solo concentrati sulla gara di domani. Poi le valutazioni si fanno falla fine. Mi aspetto una partita in cui le due squadre avranno occasioni e alla fine vince chi riuscirà a sfruttarle meglio.

Milan, Pioli prepara la mossa per fermare Osimhen

Rispetto alla gara di campionato e a quella di mercoledì scorso a San Siro, il Napoli potrà puntare anche su Victor Osimhen che torna in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per tre settimane. Dal canto loro i rossoneri potranno invece fare affidamento su Olivier Giroud e sulla sua capacità di fare gol pesanti.

Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche dei nostri avversari, soprattutto quelle di un avversario così potente, capace di dare profondità e presenza in area. Ma noi abbiamo il nostro modo di giocare. La capacità sarà quella di riuscire a leggere la partita, a capire i ritmi, quando accelerare e quando rallentare. Giroud sta bene, ha avuto un piccolo problema che ha superato in questi giorni, lo abbiamo gestito bene ed è pronto a giocare.

Milan, Kjaer: “Siamo calciatori per queste partite”

Tra i leader di questo Milan c’è anche Simon Kjaer presente in conferenza stampa prima della sfida con il Napoli insieme a Stefano Pioli. Il compito di fermare Osimhen potrebbe essere suo ma come dice il giocatore danese dovrà essere tutta la squadra a dare una mano contro il nigeriano.