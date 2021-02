Milan raggiunto nel recupero, successo facile per la Roma

La Roma a Braga va in vantaggio dopo cinque minuti con Dzeko, proprio l’uomo più discusso: Diawara serve Spinazzola, cross dalla sinistra per il bosniaco che di destro insacca. Al 36’ Pedro dal limite dell’area mette dentro ma al momento dell’assist è in fuorigioco.

Al 54’ Braga in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Esgaio che commette fallo su Villar. Al 60’ altro gol annullato alla Roma per fuorigioco, stavolta di Mkhitaryan servito da Pedro. All’86’ arriva il raddoppio che ipoteca la qualificazione per i giallorossi: Veretout serve Borja Mayoral che segna a porta vuota.

Anche il Milan va a segno dopo pochi minuti, al 6’, ma Castillejo, che va in gol in contropiede, è in fuorigioco. Rete annullata, così come al 12’, quando Theo Hernandez mette in rete su un’uscita a vuoto di Borjan ma tocca col braccio. Al 42’, dopo che Bennacer è dovuto uscire per infortunio, finalmente il gol rossonero è buono, anche perché è un’autorete di Pankov, che non si capisce con Borjan e segna nella propria porta.

Nella ripresa, al 52’ la Stella Rossa pareggia su calcio di rigore trasformato da Kanga e concesso dall’arbitro Sidiropoulos per un fallo di mano di Romagnoli. Ma al 61’ c’è un rigore anche per il Milan per fallo di Pankov su Theo Hernandez, è lo stesso terzino francese a trasformare dal dischetto.

Al 77’ serbi in dieci: Rodic viene espulso per somma di ammonizioni. Ma al terzo minuto di recupero pareggia Pavkov con un clolpo di testa da calcio d’angolo che sorprende Donnarumma, ammonito per proteste. Vittoria sfumata ma risultato comunque positivo per il Milan in vista della partita di ritorno.

