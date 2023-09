Milan, San Siro prepara accoglienza a Tonali: la mossa di Pioli per bloccarlo allarma i tifosi

Stasera il ritorno dell’ex con la maglia del Newcastle: il tecnico pensa di inserire Pobega in formazione per controllarlo, ma la scelta non convince i supporter rossoneri

19-09-2023 09:51

Si avvicina la grande serata di Sandro Tonali: l’ex centrocampista del Milan tornerà a San Siro per affrontare i rossoneri con il Newcastle, ma la sensazione è che i milanisti vogliano rendergli omaggio e non contestarlo. Intanto Stefano Pioli pensa a inserire Pobega per Reijnders in formazione per limitarlo: la mossa non convince i tifosi.

Milan, San Siro pronto ad accogliere l’ex Tonali

In estate nessun tifoso del Milan si aspettava o si augurava la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, una mossa coraggiosa (o azzardata, lo capiremo a fine stagione) da parte della dirigenza rossonera per finanziare un mercato che ha visto arrivare a Milanello una sfilza di nuovi giocatori di talento. Tonali, però, è rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri: la sensazione è che stasera a San Siro, nella prima gara della fase a gironi di Champions League, il grande ex verrà accolto calorosamente dal pubblico rossonero.

Milan, l’ex Tonali sul ritorno a San Siro

Secondo la Gazzetta dello Sport i tifosi del Milan potrebbero accogliere Tonali con striscioni e cori a lui dedicati, ed è probabile che il suo nome venga urlato dallo speaker di San Siro proprio come avveniva quando il centrocampista vestiva la maglia rossonera. Lui, intanto, ha già chiarito che quella di stasera non sarà una partita come le altre.

“Essere qua mi dà tante emozioni – ha detto Tonali in conferenza stampa – ho fatto tante partite e me le ricordo tutte. Sono emozioni che dovrò separare dalla partita, sarà questa la mia difficoltà domani sera. Dovrei dire qualcosa di diverso ad ogni tifoso. Ma questo è il calcio, che ti prende alla sprovvista”.

Milan-Newcastle: Pioli punta su Pobega per limitare Tonali

Intanto Stefano Pioli lavora ad un altro tipo di accoglienza nei confronti di Tonali. L’ex rossonero ha già preso per mano il Newcastle, diventandone un elemento chiave: per il Milan sarà dunque fondamentale limitarlo per riuscire a controllare la partita. Per questo motivo Pioli sta pensando a un cambio di formazione: il tecnico valuta l’inserimento di Tommaso Pobega al posto di Tijjani Reijnders nell’11 titolare. Pobega conosce Tonali meglio dell’olandese e nel ruolo di trequartista o di interno avanzato avrebbe le capacità per limitare l’ex compagno di squadra e poi proporsi in area di rigore.

Milan, i tifosi contrari a Pobega titolare per Reijnders

L’idea di Pioli, però, non convince i tifosi del Milan, che sul web si sono mostrati piuttosto scettici di fronte all’ipotesi di Pobega titolare contro il Newcastle. “Ma cos’ha in mente? Ma cosa c’entra Pobega con la gara di stasera? Ma che problemi può mai avere Reijnders?”, domanda Marek, manifestando su Twitter i suoi dubbi.

“Stasera sembrerebbe che Reijnders parta dalla panchina con Pobega in campo: ma lo fa apposta Pioli? Devono licenziarlo, ancora sono in tempo”, agginge Luca. “Reijnders non sta in piedi. Va detto”, scrive Saggio. Ma Ema ribatte: “Reijnders lo scorso anno tutte e 54 le partite sempre titolare. 5000 minuti. Quest’anno dopo 3 partite in 3 settimane deve riposare. Come può la dirigenza continuare a dare fiducia a Pioli? Inconcepibile”. “Pobega per Reijnders nemmeno su scherzi a parte”, la conclusione di Luca.