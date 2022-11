26-11-2022 22:12

Dopo quattro successi in altrettanti scontro diretti al Mondiale, con non poca apprensione, l’Argentina conferma la statistica e, grazie alle prodezze di Lionel Messi ed Enzo Fernandez, supera 2-0 il Messico lasciandosi alle spalle l’inattesa sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio.

Argentina-Messico: che fatica per l’Albiceleste

Scaloni stravolge l’Albiceleste dopo l’incredibile ko con la nazionale saudita. Ben sei i cambi, con una retroguardia completamente ridisegnata. I cambi non danno, però, i frutti sperati e nella prima frazione Messi e compagni vengono tenuti a bada senza troppi problemi da un Messico concentrato, deciso e con maggiori idee. A parte una punizione dai trenta metri di Vega neutralizzata da E. Martinez, la gara non regala comunque grandi emozioni. Sui social i commenti sono unanimi: “Primo tempo Argentina inguardabile“.

Nella ripresa la Selección alza il ritmo, tiene il pallino per larghi tratti e la sblocca con l’uomo più atteso: Messi, che scaccia la paura intorno al ventesimo con un preciso diagonale dal limite che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Ochoa. Arriva, poi, la conclusione a giro sotto il sette di Enzo Fernandez ad archiviare la pratica e far iniziare finalmente la Coppa del Mondo dell’Albiceleste che si giocherà l’accesso agli ottavi di finale nell’ultimo match contro la Polonia, vittoriosa nel pomeriggio contro l’Arabia Saudita.

Argentina-Messico: Messi raggiunge Maradona

Nel giorno che lo porta nella storia, sul trono degli argentini con il maggior numero di presenze ai mondiali (21), accanto a un certo Diego Armando Maradona, Lionel Messi raggiunge il Pibe de Oro anche per numero di gol nella massima rassegna iridata. Il suo diagonale dal limite al 64′ non lascia scampo a Ochoa, per l’ottava rete in Coppa del Mondo della Pulce, che porta avanti e toglie dall’imbarazzo l’Albiceleste, con la seconda marcatura nella rassegna in Qatar.

Argentina-Messico: la prova degli “italiani”

Prova largamente insufficiente per il Toro interista, Lautaro Martinez, che, praticamente mai servito nell’ora abbondante in campo non riesce a tirare una volta in porta. Esce e la Selección va in vantaggio. Il Fideo della Juventus, Angel Di Maria, si accende a sprazzi e, nel primo tempo, finisce puntualmente per perdere la sfera. Ha il merito di servire a Messi la sfera che la Pulce trasforma nel gol del vantaggio. Dall’altra parte della barricata, Hirving Lozano tenta di mettere in apprensione la retroguardia avversaria con i suoi soliti strappi, pecca, però troppo spesso di egoismo e sbatte regolarmente sui seppur non irreprensibili difensori argentini. Altra sostituzione inevitabile. Solo panchina, infine, per Paulo Dybala.

Argentina-Messico: Orsato si conferma da finale

Daniele Orsato dimostra ancora una volta grande polso e professionalità. Quella che dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, con il braccio largo di Vega sul volto di Montiel, si sarebbe potuta trasformare in una gara ancora più complicata e infuocata delle premesse. Il fischietto italiano, invece, parla con i giocatori, distribuisce correttamente i cartellini gialli e la conduce in porto senza sbavature. Una prova che, anche per il grado di oggettiva importanza del match, incrementa le possibilità di vedere Orsato fischiare nella finale del prossimo 18 dicembre.

