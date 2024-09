MotoGP Aragon, Bagnaia dopo l'incidente accusa Alex Marquez: "Non si è scusato e mi mandato a quel paese"

Mentre Marc Marquez tornava alla vittoria in MotoGP conquistando il GP di Aragon, il fratello Alex si ritrovava coinvolto in un incidente con Bagnaia. E per Pecco le responsabilità sono chiare

Alla fine Marc Marquez ce l’ha fatta: a distanza di oltre mille giorni (1.043, per la precisione) dal suo ultimo successo in MotoGP (Misano 2021), il pilota otto volte campione del mondo è tornato a vincere una gara, tra l’altro sulla pista di casa del GP d’Aragon. E se lo spagnolo festeggia, Francesco Bagnaia chiude un fine settimana foriero di delusioni, culminato malamente con gli zero punti della gara e l’allungamento in classifica di Jorge Martin sui suoi confronti.

Marquez e la vittoria ad Aragon: “Difficile mantenere la concentrazione negli ultimi giri”

Marquez intanto si è preso tutto il possibile da questo weekend: ha svettato nelle libere, ha conquistato la pole e ha vinto anche la Sprint Race. È il primo trionfo in sella alla Ducati del team Gresini, ottenuto rifilando sempre distacchi di un certo spessore e chiudendo con 4,7 secondi su Martin e ben 14 su Pedro Acosta, per un podio tutto iberico.

Il trionfatore di Aragon ha ammesso a Sky Sport la difficoltà di mantenere la concentrazione al massimo nei cinque giri finali di una gara che ha dominato dalla partenza. “Ho iniziato a pensare a tutto quello che abbiamo fatto con il mio team, con le persone a me vicine, a tutti coloro che mi hanno aiutato nei miei momenti più duri”, ha spiegato Marquez, ricordando il periodo buio con Honda e gli infortuni.

“Nel 2019 le vittoria non contavano, oggi sì”

Poi ha rivelato: “Nel 2019 la vittoria non valeva granché, ma adesso significa moltissimo. Se questa vittoria ha un posto speciale tra quelle della mia carriera? Senza dubbio, perché dopo mille giorni ti dimentichi pure cosa voglia dire vincere. Credo che il mio corpo non sia più abituato“, ha aggiunto scherzando.

Quindi ha concluso: “È una vittoria che ho cercato a lungo: lo scorso anno ho scommesso tutto con la scelta del team Gresini, ma non ho vissuto l’ossessione per il primo posto. Però la voglia di vincere era ancora tanta e non ho mai mollato. Il successo era vicino in altre occasioni, ad Austin e in Germania, dove però ho pagato un errore commesso nel venerdì. Ma sono stato veloce anche a Jerez, e ancora a Le Mans, e dopo l’Austria mi sentivo molto fiducioso. Dicevo tra me che sarebbe arrivata, e che Bagnaia e Martin non potevano tenere questo ritmo per 20 gare. Dobbiamo comunque continuare a lavorare, perché questo fine settimana è stato molto particolare per via delle condizioni della pista”.

Marquez infine non ha parlato di obiettivi di titolo, ridimensionandoli al fatto di riuscire a lottare per la vittoria in qualche altra prossima gara o al limite di conquistare altri podi. In attesa di approdare nel team ufficiale Ducati il prossimo anno.

L’incidente tra Alex Marquez e Bagnaia

Come abbiamo detto, chi invece esce da questo fine settimana con le ossa rotte (fortunatamente solo in maniera metaforica, stando ai primi referti) è Pecco Bagnaia. In difficoltà anche nei giorni precedenti (in particolare con l’anteriore della sua Ducati), il pilota piemontese dopo una partenza difficile aveva compiuto una rimonta dal settimo al quarto posto. Ma durante la lotta per il terzo è stato vittima di un contatto con Alex Marquez: Pecco ha provato un sorpasso all’esterno in curva, quasi riuscendo nell’intento. Ma all’ultimo le Ducati si sono toccate, spedendo entrambi i piloti sulla ghiaia.

C’è stata molta apprensione per Bagnaia, che tra i due è parso quello ad aver subito i contraccolpi più violenti del fuoripista. Ma come ha spiegato il delegato medico Angel Charte, il campione del mondo non ha riportato fortunatamente alcuna frattura.

Bagnaia: “Mi fa male la spalla sinistra, ma mi riprenderò per Misano”

Ma intanto stesso Bagnaia ha ammesso la responsabilità del rivale (e un suo collega, Miguel Oliveira, ha ugualmente lanciato delle accuse ad Alex Marquez nel post gara). Presentandosi a Sky Sport, e ribadiamo fortunatamente integro, il pilota ha però spiegato di non sentirsi ovviamente molto bene (ricordiamo che è finito sotto la moto di Marquez): “Ho un po’ di male alla spalla sinistra, però vedremo in questi giorni. Non ho nulla di rotto, faremo un bel lavoro a casa per arrivare a Misano pronti”.

“Alex Marquez non mi ha neanche guardato in faccia”

Poi ha aggiunto: “Non ci siamo parlati, non mi ha neanche guardato in faccia. Sono situazioni spiacevoli, perché vai lungo, vedi che il pilota che hai dietro ti sta passando – perché lo vedi, non è vero che non mi ha visto -, dai un colpo di gas perché l’hai sentito, si vede anche nella telemetria, e mi vieni addosso pieno, diciamo che non è il massimo. Io ho approfittato di un suo errore per mettermi davanti. Forse ho sbagliato a non considerare chi fosse, visto che ne succedono diverse”.

Quindi Pecco ha espresso il suo rammarico: “È stato un peccato, perché è stato un weekend difficile, ho avuto un’altra partenza dalla piazzola sporca, stavo recuperando… peccato”. Tornando ad Alex Marquez, Bagnaia ha rivelato: “Non si è scusato con me, anzi mi ha pure mandato a cag… Diciamo che abbiamo una visione delle cose abbastanza diverse, ma la dinamica è chiara”.

Bagnaia accusa Alex Marquez: “Non ha chiuso il gas sinché non siamo finiti a terra”

Insomma, per Pecco le responsabilità del rivale sono chiare: “Quando io era davanti eravamo dritti, non avevamo ancora iniziato la curva a destra. Sono entrato facendo la traiettoria anche abbastanza larga, perché sapevo che era comunque dentro, la velocità era talmente superiore che l’avrei sfilato via. Ma una volta che siamo entrati ho sentito io che ha dato un colpo di gas. Ho voluto controllare poi in telemetria cosa avesse fatto, e lui non ha chiuso il gas sinché non è finito per terra“.