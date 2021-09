MotoGp Aragon pronostici: ultima chiamata Ducati contro Quartararo

La MotoGP torna a correre in Spagna, stavolta sui saliscendi della pista di Alcaniz. Nel Gran Premio di Aragon, il leader del Mondiale Fabio Quartararo si presenta con un grosso margine di vantaggio sulla flotta Ducati che nelle ultime gare ha perso un po’ di verve che, con Miller e Bagnaia, pare aver recuperato nelle prove libere. Marc Marquez è sempre alla ricerca di quella continuità di una volta mentre è apparso in palla l’altro Yamaha ufficiale, il “ripescato” Cal Crutchlow. Passerella, o poco più, per Valentino Rossi con poche velleità di essere protagonista.

Gran Premio di Aragon MotoGP: Ducati vs Quartararo

Al momento solo gli insetti possono mettere in discussione la leadership di Fabio Quartararo. Infatti il settimo tempo nelle libere si spiega solamente così per il pilota della Yamaha che ha dovuto fronteggiare non l’attacco delle Ducati o di Mir o Marquez, bensì una vespa o un’ape che lo ha punto sotto il casco rovinandogli il venerdì di prove. Fabio però si presenta ad Aragon con un vantaggio importante sugli inseguitori: 65 punti su Joan Mir, 69 su Johann Zarco e 70 su Pecco Bagnaia. Questa la fotografia del Mondiale piloti con il francese che torna a godere dei favori del pronostico. Gli esperti di Libero Gioco lo danno favorito ma non troppo, a 4,50. A sei gare dalla fine del Motomondiale è anche tempo di gestire.

Gp Gran Bretagna: ultime chiamate per Ducati

La doppia trasferta austriaca e poi il round di Silverstone non si sono rivelati benevoli per la casa di Borgo Panigale se si eccettua la vittoria di Martin, peraltro il più lontano in classifica, in Stiria. La Ducati però appare in palla qui in Spagna alla ricerca del successo perduto. Alle Desmosedici gli esperti di Libero Gioco danno una quota uniforme: 7,50 per Pecco Bagnaia, Jack Miller e Jorge Martin. Un pelino di più Zarco, a 10,00. Nonostante le continue cadute c’è grande fiducia in Marc Marquez, dato favorito a 2,25. Addirittura data a 15,00 una possibile vittoria del campione in carica e secondo nel mondiale, Joan Mir.

Gp Silverstone MotoGp: Binder e Rossi sperano nella pioggia

Se proprio qualcuno volesse giocare il jolly c’è Cal Crutchlow, il pilota britannico ripescato dal team test della Yamaha e prima messo al posto di Morbidelli in Petronas e ora promosso con merito in Yamaha ufficiale al fianco di Quartararo. Cal ha risposto col terzo tempo in prova, la sua quota 50,00 merita attenzione. Diverso il discorso per Maverick Vinales che riparte dall’Aprilia ma anche con prevedibili difficoltà nel capire la moto di Noale. Dato a 100,00. Come Valentino Rossi 18° in prova ma con un buon passo sempre che riesca a gestire al meglio le gomme su una Yamaha che continuano i suoi ingegneri e lui stesso purtroppo a non capire al meglio.

SPORTEVAI | 11-09-2021 09:32