MotoGp Austin, pronostici: Bagnaia per il tris e riaprire il Mondiale

Non c’è due senza tre. Con questo spirito un Francesco Bagnaia in grande forma dopo la sua prima vittoria in MotoGP e il bis concesso a Misano, cerca il terzo successo di fila nel Motomondiale nel Gran Premio delle Americhe che si corre in questo fine settimana sulla pista di Austin. Non sarà sicuramente d’accordo il leader del Mondiale Fabio Quartararo a un passo dal match point per il titolo. Per la vittoria c’è anche il solito Marc Marquez sempre alla ricerca della continuità di una volta. E poi grande attesa per i progressi faranno Morbidelli e Dovizioso mentre da Valentino Rossi c’è da attendersi ben poco in questa sua ennesima passerella di fine carriera.

GP Americhe MotoGP: Bagnaia per il tris mondiale e non solo

Non fermarti Pecco! Francesco Bagnaia è in “striscia aperta” come si dice nel basket. Ad Aragon ha fatto cadere il muro della prima vittoria in MotoGP, a Misano ha concesso il bis. Battuti prima Marquez e poi Quartararo. E ora non vuole e non deve assolutamente fermarsi. La rincorsa mondiale è quasi impossibile. La classifica del campionato piloti recita -48 dal francese con ancora 4 gare da disputare. Servirebbero un filotto di centri ma anche qualche passaggio a vuoto del competitor. Il pilota della Ducati ha i favori del pronostico ad Austin, almeno nei confronti con quello della Yamaha, secondo gli esperti di Libero Gioco Bagnaia è dato a 3,50 mentre Quartararo è quotato a 4,50.

Gp Austrin: Marquez favorito, gli altri Ducati e Rins outsider

Finora ha un solo successo stagionale eppure Marc Marquez per Austin è considerato un “ranger”: sei vittorie consecutive nelle prime sei edizioni del Gran Premio stelle e strisce, poi nel 2019 è arrivato un ritiro, dovuto ad una scivolata avvenuta quando era saldamente al comando. Per questo motivo Libero Gioco mette Marquez in cima alle quote, a 2,75. Gli altri sono lontani anni luce a livello di favori del pronostico. Le Ducati sono sempre pericolose ma i vari Jack Miller e Jorge Martin e Zarco sembrano aver perso un po’ il manico della Desmosedici. Quotati a 10,00/15,00. Come loro i due Suzuki il campione in carica, ancora per poco, Joan Mir e Alex Rins che è stato l’unico capace di interrompere il filotto di Marquez ad Austin.

Gp Americhe MotoGp: Dovizioso, Morbidelli e Rossi, la pista chiama

Detto che non ci sarà Maverick Vinales ancora alle prese con il dolore per la scomparsa del cugino Dean Berta, morto la scorsa settimana in un incidente in pista. C’è grande curiosità intorno ad Enea Bastianini che a Misano è salito sul podio con una grande gara in crescendo. Di forza si prende una quota importante da aspirante al successo, dato a 20, 00, non si sa mai… Ma c’è soprattutto attesa di miglioramenti dai grandi alfieri del motociclismo italiano: Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

Hanno dovuto togliere parecchia ruggine il Dovi e il Morbido rientrati proprio a Misano ed in evidente difficoltà con le rispettive Yamaha, finiti nelle retrovie. I test della scorsa settimana sempre sulla pista romagnola potrebbero averli aiutati a ritrovare lo smalto dei bei tempi e l’empatia con la loro M1. Ma è inutile aspettarsi miracoli da una gara all’altra. Ancor meno aspettative le porta con se Valentino Rossi che proverà a rinverdire i fasti del suo passato,delle imprese e delle battaglie con Stoner negli Usa, ma in un’altra pista, Laguna Seca. Glielo auguriamo col cuore anche perchè il countdown segna -4 gare al passo d’addio.

