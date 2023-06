MotoGP, Bastianini torna al Mugello dopo 76 giorni: il suo obiettivo

Dopo quasi tre mesi ai box per la frattura della scapola destra, la Bestia è pronta a mettersi in gioco al Mugello. L'obiettivo è arrivare tra i primi dieci.

09-06-2023 09:21

Una delle grandi novità del GP d’Italia è il ritorno in pista di Enea Bastianini. Dopo quasi tre mesi di stop forzato, la Bestia è finalmente tornata.

MotoGP: Bastianini, il lungo stop è finalmente alle spalle

Al GP del Portogallo, Enea Bastianini si fratturava la scapola destra. Un infortunio pesante che l’ha tenuto lontano dalla pista per quasi tre mesi (76 giorni esatti). Uno stop forzato che ha complicato la sua stagione in Ducati.

“Lo stop? Come ve lo immaginate. Lungo, lunghissimo. Ho fatto fatica a guardare le gare da casa, sarei voluto essere in pista ogni istante… Per fortuna è finito tutto”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

MotoGP: Bastianini, al Mugello con le idee chiare

Dopo il tentativo fallito di rientrare al GP di Spagna (“Sono stato un po’ incosciente”), la Bestia è certa di poter fare bene al Mugello. Un circuito impegnativo ma anche molto bello da affrontare.

L’obiettivo è chiaro: “Stare nei dieci in condizioni normali non sarebbe il mio obiettivo, ma qui potrebbe diventarlo. E nella MotoGP attuale, riuscirci dopo essere rimasto fermo tanto tempo non è così facile”.

MotoGP: Bastianini non si cura del Mondiale

Il primo pensiero è quello di tornare protagonista in pista. Valutare le condizioni fisiche attuali e capire dove e come migliorare. Dopo aver perso diversi appuntamenti, Enea Bastianini ha solo voglia di correre. Il Mondiale (c’è Pecco Bagnaia in testa) non è una priorità, almeno per il momento: “Se sarò competitivo, logicamente cambieranno gli obiettivi, ma a oggi quello principale è essere veloce, soprattutto tornare a posto fisicamente e mentalmente”.

Prima servirà ritrovare il feeling con la Ducati e capire se l’infortunio alla spalla è ormai definitivamente risolto. Il Mugello sarà l’occasione per fare il punto della situazione. Enea Bastianini non vede l’ora di fare quello per cui è nato: correre in pista.