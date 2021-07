MotoGP, Rossi si gode la sua Francesca in yacht: le vacanze dei piloti

Se la Formula 1 non conosce sosta o quasi, la MotoGP si gode il suo mese pieno di ferie. In attesa della ripresa del Motomondiale, nel primo week end d’agosto in Stiria, i centauri hanno approfittato per staccare la spina dopo una prima parte di stagione compressa e stressante, e andare in vacanza, chi da solo, chi con la famiglia al seguito. Tra questi ovviamente c’è anche Valentino Rossi che non ha perso tempo per godersi la sua bella Francesca Sofia Novello nel loro nuovissimo yacht. Ma anche gli altri, da Marquez a Quartararo passando per Marini, Mir e Bagnaia non sono da meno.

Le vacanze della MotoGP: Rossi si gode Francesca e lo yacht

Tutto il mondo della MotoGP pende dalle sue labbra per sapere cosa farà l’anno prossimo, se continuerà a correre oppure si ritirerà dedicandosi al suo team, Aramaco VR46. Intanto Valentino Rossi si gode l’estate a bordo del suo lussuoso maxi yacht da circa 8 milioni di euro preso da poco. Con Fancesca Sofia Novello girano per l’Adriatico, ospitando qualche amico e regalandosi dei tuffi nel mare blu. Già prima della sosta, il Dottore aveva effettuato il varo della sua mega imbarcazione con un primo tour nella baia di Portonovo, in provincia di Ancona.

E se Rossi, come sempre, è molto discreto sui social per quanto riguarda la vita privata, non dello stesso avviso è la sua bella Francesca che regala scatti mozzafiato alternati a momenti di intimità con il suo Vale. Su Instagram la modella ha pubblicato due foto insieme a Rossi, una sull’acqua-scooter, e una teneramente abbracciati su una scalinata tra piante e fiori. Insomma relax totale.

La MotoGP va in vacanza: dove vanno i piloti

Tutto rigorosamente documentato sui rispettivi profili social. I campioni della classe regina si stanno godendo relax e vacanze. Il leader del Mondiale Fabio Quartararo ha scelto Saint-Tropez per le sue vacanze. Anche il campione in carica Joan Mir ha scelto il mare come luogo di relax anche se non è chiaro dove sia di preciso, le sue foto sono inequivocabili. Vacanze all’avventura per l’instancabile Johann Zarco che addirittura, non pago del rischio sulla sua Ducati, ha provato l’ebrezza di un lancio col paracadute. Relax in famiglia per il pilota Aprilia Aleix Espargarò che non ha rinunciato a qualche pedalata in mountain bike mentre Alex Marquez si è fatto immortalare “a mollo” in piscina in posizione zen sott’acqua.

SPORTEVAI | 08-07-2021 08:00