Europa League: Mourinho si addormenta in sala stampa dopo il ko, Vicario super ma non basta al Tottenham

Lo Special One continua a far parlare di sé fuori dal campo: il siparietto in conferenza stampa con il giornalista dopo la sconfitta del Fenerbahce

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Emozioni e copioni ribaltati come in un film di Nolan: la serata di Europa League ha regalato molte sorprese. Dai gol allo scadere che hanno fatto vincere Roma e Lazio a sorprese come il ko dell’Ajax e la prestazione opaca del Tottenham. Ma a far discutere ancora una volta ci ha pensato Mourinho, dentro e fuori dal campo.

Mourinho, delusione Europa League

Serata da dimenticare per il Fenerbahce che nell’andata degli ottavi di finale di Europa League esce sconfitto per 1-3 contro i Rangers. Una brutta prestazione dei turchi, che hanno provato anche a riprendere il match con la rete di Djiku dopo il vantaggio dell’ex Cremonese Dessers. Poi la doppietta di Cerny ha ristabilito le gerarchie. E gli scozzesi, in caso di passaggio del turno, potrebbero affrontare la Roma, qualora avesse la meglio contro l’Atheltic. E per Mourinho sarebbe una grande delusione non affrontare il suo passato, nonostante il tabellone abbia apparecchiato al meglio gli incroci con il destino. L’allenatore però, nonostante il ko, è riuscito a far parlare di sé.

Mourinho si addormenta in conferenza

In Turchia ormai lo conoscono e sanno che può succedere di tutto, tra polemiche arbitrali, accuse e anche semplici gesti. E quello che è successo nel match contro il Galatasaray è solo un esempio. Dopo il match di Europa League ne ha combinata un’altra delle sue. L’allenatore si è presentato in conferenza stampa per rispondere a tutte le domande. O quasi. Un giornalista ha provato a fare un’analisi della partita, ponendo una domanda di ben oltre un minuto. Talmente lunga che l’allenatore più volte si è girato verso l’addetto stampa, sbuffando. A un certo punto ha fatto anche finta di dormire, russando e tenendo la testa appoggiata alla mano. Il tecnico ha poi interrotto il cronista, dicendo: “Questo è troppo per la mia testa, sono stanco, amico”, come riportato da Marca.

😴💤 José Mourinho didn’t like that long question 😁 @BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/YSGuy4xDqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2025

Tottenham e Ajax ko, Fonseca si emoziona

L’AZ Alkmaar continua a stupire in Europa League e supera anche il Tottenham: decisivo l’autogol di Bergvall. Vicario è stato il migliore in campo ma non è riuscito ad evitare il ko. Cade anche l’Ajax di Farioli in casa contro l’Eintracht Francoforte: alla rete del vantaggio di Brobbey rispondono Larsson e Skhiri. Il Lione supera la Steaua Bucarest per 3-1 grazie alla doppietta di Fofana nel finale. Vano il pareggio di Baluta, dopo la firma ospite di Tagliafico. Un gol colmo di emozione con i giocatori che festeggiano insieme a Fonseca, visibilmente emozionato. L’allenatore scoppia in un pianto liberatorio, dopo la squalifica di nove mesi in Ligue 1 per il testa a testa con un arbitro.

Termina 1-1 tra Real Sociedad e Manchester United: apre Zirkzee, pareggia Oyarzabal su rigore. Il Bodo Glimt domina contro l’Olympiacos con un netto 3-0: autogol Tzolakis e doppietta di Hogh. La Roma festeggia sul gong contro l’Athletic. Copia e incolla anche per la Lazio sul campo del Viktoria Plzen.